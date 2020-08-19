Ремонт – зачастую процесс длительный и продуманный, однако есть мелочи, о которых мы порой забываем.

Для того чтобы ремонт прошел легко, быстро и с минимальными неудобствами, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы. Как правильно подготовить квартиру к ремонту, рассказывает 24 канал.

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Что нужно сделать перед ремонтом

Разобрать вещи. Обновление квартиры – хороший повод избавиться от ненужного – бытовых предметов, одежды, детских игрушек и пр. Коробки же с нужными вещами лучше заклеить плотно скотчем, чтобы уберечь одежду от строительной пыли.

Обновление квартиры – хороший повод избавиться от ненужного – бытовых предметов, одежды, детских игрушек и пр. Коробки же с нужными вещами лучше заклеить плотно скотчем, чтобы уберечь одежду от строительной пыли. Освободить помещение от мебели. По возможности мебель лучше вывезти на дачу или гараж. Если такого варианта нет – ее стоит заклеить полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, чтобы в процессе ремонта она не повредилась.

По возможности мебель лучше вывезти на дачу или гараж. Если такого варианта нет – ее стоит заклеить полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, чтобы в процессе ремонта она не повредилась. Выключатели, розетки и межкомнатные двери лучше оклеить малярным скотчем – это защитит их от клея, пыли, краски, царапин и других повреждений.

– это защитит их от клея, пыли, краски, царапин и других повреждений. Пол также следует накрыть плотной пленкой и приклеить ее скотчем к плинтусам. Это поможет уберечь напольное покрытие от инструментов и бытовых предметов, используемых во время ремонтных работ.

и приклеить ее скотчем к плинтусам. Это поможет уберечь напольное покрытие от инструментов и бытовых предметов, используемых во время ремонтных работ. Необходимо ограничить распространение пыли по квартире: между комнатами повесьте занавески, а под двери постелите влажные тряпки.

по квартире: между комнатами повесьте занавески, а под двери постелите влажные тряпки. В каждой комнате пригодится большой плотный мусорный мешок. Собирайте его сразу, чтоб в комнатах не оставались обрывки скотча или упаковки.

Пол следует накрыть пленкой, чтобы защитить от царапин и грязи / Фото pinterest

Во время ремонта рекомендуется ежедневно проводить уборку в комнатах и выносить мусор. Это поможет поддерживать минимальную чистоту, а по окончанию работ не придется потратить несколько дней на вывоз строительного мусора.

Помните: начинать ремонт нужно только после того, как составлен план работ и необходимых закупок.

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Отделочные материалы приобретайте с запасом и всегда сверяйте номера партий / Фото roomble

Важные мелочи, о которых забывают

Сделать замеры помещения, где планируется ремонт. Это позволит избежать проблем ввиде нехватки обоев или неподошедшего по габаритам дивана. Монтаж электропроводки. Количество розеток и их месторасположение необходимо определить заранее. Отделочные материалы лучше приобретать с запасом – иногда в случае нехватки можно не найти такие же. Приобретая ламинат, настенную и напольную плитку, краску, обои – сверяйте номер партии и товара на упаковке. Материалы в зависимости от партии могут существенно отличаться по качественным характеристикам и оттенкам.

Ремонт квартиры – всегда стресс для домочадцев, но важно помнить, что при грамотном подходе этот процесс не будет казаться невыносимым, а результат доставит удовольствие.