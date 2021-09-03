Які матеріали обрати, на яку кольорову гаму звернути увагу, від якої довжини відмовитися. Розповідаємо про всі нюанси, пов'язані з оформленням кухонних вікон.
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Базові поради
Насамперед варто врахувати розміри приміщення, освітленість та стиль, в якому виконана кухня.
- Для невеликого приміщення підійдуть лаконічні штори без надмірного декору та прикрас.
- Якщо на кухні одне невелике вікно – слід відмовитися від довгих важких штор, оскільки навіть в розвішаному вигляді вони перешкоджатимуть проникненню природного світла.
- Якщо біля вікна розташована робоча зона чи стіл, довгі гардини швидко забруднюватимуться, підберіть для такої зони римські штори або жалюзі.
- Зосередьтеся на функціональності.
Штори на кухні: який матеріал обрати
Довгі штори для кухні-студії / Фото Pinterest
Штори повинні бути практичними, легко митися і не вбирати запахи. Переконайтеся, що матеріал стійкий до забруднень, якщо це тканина – що вона не втратить привабливості за кілька циклів прання.
Натуральні тканини екологічніші, проте й вони мають недоліки.
- Бавовна добре тримає форму і зберігає колір після прання, але швидко вигорає на сонці й майже не захищає від світла.
- Льон дорожчий та міцніший, але навіть це не рятує його від втрати кольору на сонці.
- Вироби з шовку і вовни протипоказані на кухні, оскільки швидко вбирають бруд і жир, а прати їх потрібно з особливою обережністю.
- Атлас, жакард і оксамит більше підходять для спалень і віталень, оскільки мають високу щільність. У кухні доречніші легкі тканини.
- Органза більш універсальна і добре пропускає світло.
Яка довжина штор найкраща для кухні
Довгі штори відмінно виглядають в просторих кухнях, але в більшості сучасних інтер'єрах таке рішення не буде доречним. Виняток – вікно, яке освітлює кухню розташоване у зон відкритої їдальні. Тоді ви можете підібрати розмір максі.
Короткі штори хороший варіант для невеликих приміщень: вони економлять простір і надають затишку обідній зоні.
Який вид штор вибрати
Римські штори
Римські штори не будуть забруднюватися в робочих зонах / Фото Pinterest
Таке рішення чудово підходить для лаконічних та мінімалістичних інтер'єрів. Простота кріплення, зручне використання, невибагливість у догляді та стильний зовнішній вигляд роблять цей варіант чи не найкращим вибором для кухонних приміщень.
Жалюзі
Жалюзі – універсальне рішення для кухні / Фото Pinterest
У закритому вигляді жалюзі добре захищають від сонця. Крім того, вони неймовірно прості в догляді і є найкращим рішенням, хто обирає практичність.
Рулонні штори
Рулонні штори у світлому інтер'єрі / Фото Pinterest
Функціональні штори для кухні чудово вписуються в мінімалістичний стиль, а їхня адаптивність допомагає закрити лише необхідну ділянку вікна.
Як підібрати штори за кольором
Напівпрозорі тканини в бежевих, білих і блакитних тонах / Фото Pinterest
Найпопулярніший колір для кухонних штор – білий, позаяк він вважається універсальним фоном для будь-яких колірних акцентів. Утім, якщо ви обрали виключно світлі фасади, спробуйте використати для оформлення вікна контрастні акценти, додавши в простір аналогічний декор. Кольорові штори особливо актуальні в приміщенні, розташованому з північної сторони, де завжди мало сонця.
При оформленні вікна в темній кухні – спробуйте використати напівпрозорі тканини в бежевих, білих і блакитних тонах.
Сірий колір фасадів теж має свої нюанси. Чим насиченіший відтінок кухні – тим світлішими повинні бути штори й навпаки.
Для доповнення ніжного інтер'єру доречно використати кремові, молочні і кавові тони штор.