Які матеріали обрати, на яку кольорову гаму звернути увагу, від якої довжини відмовитися. Розповідаємо про всі нюанси, пов'язані з оформленням кухонних вікон.

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Базові поради

Насамперед варто врахувати розміри приміщення, освітленість та стиль, в якому виконана кухня.

Для невеликого приміщення підійдуть лаконічні штори без надмірного декору та прикрас.

підійдуть лаконічні штори без надмірного декору та прикрас. Якщо на кухні одне невелике вікно – слід відмовитися від довгих важких штор , оскільки навіть в розвішаному вигляді вони перешкоджатимуть проникненню природного світла.

, оскільки навіть в розвішаному вигляді вони перешкоджатимуть проникненню природного світла. Якщо біля вікна розташована робоча зона чи стіл, довгі гардини швидко забруднюватимуться , підберіть для такої зони римські штори або жалюзі.

, підберіть для такої зони римські штори або жалюзі. Зосередьтеся на функціональності.

Штори на кухні: який матеріал обрати

Довгі штори для кухні-студії / Фото Pinterest

Штори повинні бути практичними, легко митися і не вбирати запахи. Переконайтеся, що матеріал стійкий до забруднень, якщо це тканина – що вона не втратить привабливості за кілька циклів прання.

Натуральні тканини екологічніші, проте й вони мають недоліки.

Бавовна добре тримає форму і зберігає колір після прання, але швидко вигорає на сонці й майже не захищає від світла.

добре тримає форму і зберігає колір після прання, але швидко вигорає на сонці й майже не захищає від світла. Льон дорожчий та міцніший, але навіть це не рятує його від втрати кольору на сонці.

дорожчий та міцніший, але навіть це не рятує його від втрати кольору на сонці. Вироби з шовку і вовни протипоказані на кухні, оскільки швидко вбирають бруд і жир, а прати їх потрібно з особливою обережністю.

протипоказані на кухні, оскільки швидко вбирають бруд і жир, а прати їх потрібно з особливою обережністю. Атлас, жакард і оксамит більше підходять для спалень і віталень, оскільки мають високу щільність. У кухні доречніші легкі тканини.

більше підходять для спалень і віталень, оскільки мають високу щільність. У кухні доречніші легкі тканини. Органза більш універсальна і добре пропускає світло.

Яка довжина штор найкраща для кухні

Довгі штори відмінно виглядають в просторих кухнях, але в більшості сучасних інтер'єрах таке рішення не буде доречним. Виняток – вікно, яке освітлює кухню розташоване у зон відкритої їдальні. Тоді ви можете підібрати розмір максі.

Короткі штори хороший варіант для невеликих приміщень: вони економлять простір і надають затишку обідній зоні.

Який вид штор вибрати

Римські штори

Римські штори не будуть забруднюватися в робочих зонах / Фото Pinterest

Таке рішення чудово підходить для лаконічних та мінімалістичних інтер'єрів. Простота кріплення, зручне використання, невибагливість у догляді та стильний зовнішній вигляд роблять цей варіант чи не найкращим вибором для кухонних приміщень.

Жалюзі

Жалюзі – універсальне рішення для кухні / Фото Pinterest

У закритому вигляді жалюзі добре захищають від сонця. Крім того, вони неймовірно прості в догляді і є найкращим рішенням, хто обирає практичність.

Рулонні штори

Рулонні штори у світлому інтер'єрі / Фото Pinterest

Функціональні штори для кухні чудово вписуються в мінімалістичний стиль, а їхня адаптивність допомагає закрити лише необхідну ділянку вікна.

Як підібрати штори за кольором

Напівпрозорі тканини в бежевих, білих і блакитних тонах / Фото Pinterest

Найпопулярніший колір для кухонних штор – білий, позаяк він вважається універсальним фоном для будь-яких колірних акцентів. Утім, якщо ви обрали виключно світлі фасади, спробуйте використати для оформлення вікна контрастні акценти, додавши в простір аналогічний декор. Кольорові штори особливо актуальні в приміщенні, розташованому з північної сторони, де завжди мало сонця.

При оформленні вікна в темній кухні – спробуйте використати напівпрозорі тканини в бежевих, білих і блакитних тонах.

Сірий колір фасадів теж має свої нюанси. Чим насиченіший відтінок кухні – тим світлішими повинні бути штори й навпаки.

Для доповнення ніжного інтер'єру доречно використати кремові, молочні і кавові тони штор.