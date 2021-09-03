Какие материалы выбрать, на какую цветовую гамму обратить внимание, от какой длины отказаться. Рассказываем обо всех нюансах, связанных с оформлением кухонных окон.

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Базовые советы

Прежде всего следует учесть размеры помещения, освещенность и стиль, в котором выполнена кухня.

Для небольшого помещения подойдут лаконичные шторы без чрезмерного декора и украшений.

подойдут лаконичные шторы без чрезмерного декора и украшений. Если на кухне одно небольшое окно – следует отказаться от длинных тяжелых штор, поскольку даже в развешанном виде они будут препятствовать проникновению естественного света.

– следует отказаться от длинных тяжелых штор, поскольку даже в развешанном виде они будут препятствовать проникновению естественного света. Если у окна расположена рабочая зона или обеденный стол , длинные гардины будут быстро пачкаться, подберите для такой зоны римские шторы или жалюзи.

, длинные гардины будут быстро пачкаться, подберите для такой зоны римские шторы или жалюзи. Сосредоточьтесь на функциональности.

Шторы на кухне: какой материал выбрать

Длинные шторы для кухни-студии / Фото Pinterest

Шторы должны быть практичными, легко мыться и не впитывать запахи. Убедитесь, что материал устойчив к загрязнениям, если это ткань – она ​​не потеряет привлекательности за несколько циклов стирки.

Натуральные ткани экологичнее, но и они имеют недостатки.

Хлопок хорошо держит форму и сохраняет цвет после стирки, но быстро выгорает на солнце и почти не защищает от света.

хорошо держит форму и сохраняет цвет после стирки, но быстро выгорает на солнце и почти не защищает от света. Лен дороже и прочнее, но даже это не спасает его от потери цвета на солнце.

дороже и прочнее, но даже это не спасает его от потери цвета на солнце. Изделия из шелка и шерсти противопоказаны на кухне, так как быстро впитывают грязь и жир, а стирать их нужно с особой осторожностью.

и шерсти противопоказаны на кухне, так как быстро впитывают грязь и жир, а стирать их нужно с особой осторожностью. Атлас, жаккард и бархат больше подходят для спален и гостиных, так как имеют высокую плотность. В кухне уместны более легкие ткани.

больше подходят для спален и гостиных, так как имеют высокую плотность. В кухне уместны более легкие ткани. Органза более универсальная и хорошо пропускает свет.

Какая длина штор лучшая для кухни

Длинные шторы отлично смотрятся в просторных кухнях, но в большинстве современных интерьерах такое решение будет неуместным. Исключение – окно, которое освещает кухню расположено в зоне открытой столовой. Тогда вы можете подобрать размер макси.

Короткие шторы – хороший вариант для небольших помещений: они экономят пространство и придают уюта обеденной зоне.

Какой вид штор выбрать

Римские шторы

Римские шторы не будут загрязняться в рабочих зонах / Фото Pinterest

Такое решение прекрасно подходит для лаконичных и минималистичных интерьеров. Простота крепления, удобное использование, неприхотливость в уходе и стильный внешний вид делают этот вариант едва ли не лучшим выбором для кухонных помещений.

Жалюзи

Жалюзи – универсальное решение для кухни / Фото Pinterest

В закрытом виде жалюзи хорошо защищают от солнца. Кроме того, они невероятно просты в уходе и являются лучшим решением, для тех, кто выбирает практичность.

Рулонные шторы

Рулонные шторы в светлом интерьере / Фото Pinterest

Функциональные шторы для кухни прекрасно вписываются в минималистичный стиль, а их адаптивность помогает закрыть только необходимый участок окна.

Как подобрать шторы по цвету

Полупрозрачные ткани в бежевых, белых и голубых тонах / Фото Pinterest

Самый популярный цвет для кухонных штор – белый, поскольку он считается универсальным фоном для любых цветовых акцентов. Впрочем, если вы выбрали исключительно светлые фасады, попробуйте использовать для оформления окна контрастные акценты, добавив в пространство аналогичный декор. Цветные шторы особенно актуальны в помещении, расположенном с северной стороны, где всегда мало солнца.

При оформлении окна в темной кухне – попробуйте использовать полупрозрачные ткани в бежевых, белых и голубых тонах.

Серый цвет фасадов тоже имеет свои нюансы. Чем насыщеннее оттенок кухни – тем светлее должны быть шторы и наоборот.

Для дополнения нежного интерьера уместно использовать кремовые, молочные и кофейные тона штор.