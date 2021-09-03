Какие материалы выбрать, на какую цветовую гамму обратить внимание, от какой длины отказаться. Рассказываем обо всех нюансах, связанных с оформлением кухонных окон.
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Базовые советы
Прежде всего следует учесть размеры помещения, освещенность и стиль, в котором выполнена кухня.
- Для небольшого помещения подойдут лаконичные шторы без чрезмерного декора и украшений.
- Если на кухне одно небольшое окно – следует отказаться от длинных тяжелых штор, поскольку даже в развешанном виде они будут препятствовать проникновению естественного света.
- Если у окна расположена рабочая зона или обеденный стол, длинные гардины будут быстро пачкаться, подберите для такой зоны римские шторы или жалюзи.
- Сосредоточьтесь на функциональности.
Шторы на кухне: какой материал выбрать
Длинные шторы для кухни-студии / Фото Pinterest
Шторы должны быть практичными, легко мыться и не впитывать запахи. Убедитесь, что материал устойчив к загрязнениям, если это ткань – она не потеряет привлекательности за несколько циклов стирки.
Натуральные ткани экологичнее, но и они имеют недостатки.
- Хлопок хорошо держит форму и сохраняет цвет после стирки, но быстро выгорает на солнце и почти не защищает от света.
- Лен дороже и прочнее, но даже это не спасает его от потери цвета на солнце.
- Изделия из шелка и шерсти противопоказаны на кухне, так как быстро впитывают грязь и жир, а стирать их нужно с особой осторожностью.
- Атлас, жаккард и бархат больше подходят для спален и гостиных, так как имеют высокую плотность. В кухне уместны более легкие ткани.
- Органза более универсальная и хорошо пропускает свет.
Какая длина штор лучшая для кухни
Длинные шторы отлично смотрятся в просторных кухнях, но в большинстве современных интерьерах такое решение будет неуместным. Исключение – окно, которое освещает кухню расположено в зоне открытой столовой. Тогда вы можете подобрать размер макси.
Короткие шторы – хороший вариант для небольших помещений: они экономят пространство и придают уюта обеденной зоне.
Какой вид штор выбрать
Римские шторы
Римские шторы не будут загрязняться в рабочих зонах / Фото Pinterest
Такое решение прекрасно подходит для лаконичных и минималистичных интерьеров. Простота крепления, удобное использование, неприхотливость в уходе и стильный внешний вид делают этот вариант едва ли не лучшим выбором для кухонных помещений.
Жалюзи
Жалюзи – универсальное решение для кухни / Фото Pinterest
В закрытом виде жалюзи хорошо защищают от солнца. Кроме того, они невероятно просты в уходе и являются лучшим решением, для тех, кто выбирает практичность.
Рулонные шторы
Рулонные шторы в светлом интерьере / Фото Pinterest
Функциональные шторы для кухни прекрасно вписываются в минималистичный стиль, а их адаптивность помогает закрыть только необходимый участок окна.
Как подобрать шторы по цвету
Полупрозрачные ткани в бежевых, белых и голубых тонах / Фото Pinterest
Самый популярный цвет для кухонных штор – белый, поскольку он считается универсальным фоном для любых цветовых акцентов. Впрочем, если вы выбрали исключительно светлые фасады, попробуйте использовать для оформления окна контрастные акценты, добавив в пространство аналогичный декор. Цветные шторы особенно актуальны в помещении, расположенном с северной стороны, где всегда мало солнца.
При оформлении окна в темной кухне – попробуйте использовать полупрозрачные ткани в бежевых, белых и голубых тонах.
Серый цвет фасадов тоже имеет свои нюансы. Чем насыщеннее оттенок кухни – тем светлее должны быть шторы и наоборот.
Для дополнения нежного интерьера уместно использовать кремовые, молочные и кофейные тона штор.