Як підібрати довговічні штори на кухню: матеріал, довжина, колір

3 вересня 2021 , 14:48
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Джерело:

24 канал

Вибираючи штори на кухню, перш за все варто врахувати особливості приміщення. Оскільки кухня – не типова й у ній часто назбирується пара, різноманітні аромати й бруд, підходити до вибору текстилю теж треба нестандартно.

Які матеріали обрати, на яку кольорову гаму звернути увагу, від якої довжини відмовитися. Розповідаємо про всі нюанси, пов'язані з оформленням кухонних вікон.

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Базові поради 

Насамперед варто врахувати розміри приміщення, освітленість та стиль, в якому виконана кухня. 

  • Для невеликого приміщення підійдуть лаконічні штори без надмірного декору та прикрас.
  • Якщо на кухні одне невелике вікно – слід відмовитися від довгих важких штор, оскільки навіть в розвішаному вигляді вони перешкоджатимуть проникненню природного світла.
  • Якщо біля вікна розташована робоча зона чи стіл, довгі гардини швидко забруднюватимуться, підберіть для такої зони римські штори або жалюзі.
  • Зосередьтеся на функціональності.

Штори на кухні: який матеріал обрати

Довгі штори для кухні-студії / Фото Pinterest 

Штори повинні бути практичними, легко митися і не вбирати запахи. Переконайтеся, що матеріал стійкий до забруднень, якщо це тканина – що вона не втратить привабливості за кілька циклів прання.

Натуральні тканини екологічніші, проте й вони мають недоліки. 

  • Бавовна добре тримає форму і зберігає колір після прання, але швидко вигорає на сонці й майже не захищає від світла.
  • Льон дорожчий та міцніший, але навіть це не рятує його від втрати кольору на сонці.
  • Вироби з шовку і вовни протипоказані на кухні, оскільки швидко вбирають бруд і жир, а прати їх потрібно з особливою обережністю.
  • Атлас, жакард і оксамит більше підходять для спалень і віталень, оскільки мають високу щільність. У кухні доречніші легкі тканини.
  • Органза більш універсальна і добре пропускає світло.

Яка довжина штор найкраща для кухні

Довгі штори відмінно виглядають в просторих кухнях, але в більшості сучасних інтер'єрах таке рішення не буде доречним. Виняток – вікно, яке освітлює кухню розташоване у зон відкритої їдальні. Тоді ви можете підібрати розмір максі. 

Короткі штори хороший варіант для невеликих приміщень: вони економлять простір і надають затишку обідній зоні. 

Який вид штор вибрати

Римські штори

Римські штори не будуть забруднюватися в робочих зонах / Фото Pinterest 

Таке рішення чудово підходить для лаконічних та мінімалістичних інтер'єрів. Простота кріплення, зручне використання, невибагливість у догляді та стильний зовнішній вигляд роблять цей варіант чи не найкращим вибором для кухонних приміщень.

Жалюзі 

Жалюзі – універсальне рішення для кухні / Фото Pinterest 

У закритому вигляді жалюзі добре захищають від сонця. Крім того, вони неймовірно прості в догляді і є найкращим рішенням, хто обирає практичність. 

Рулонні штори

Рулонні штори у світлому інтер'єрі / Фото Pinterest 

Функціональні штори для кухні чудово вписуються в мінімалістичний стиль, а їхня адаптивність допомагає закрити лише необхідну ділянку вікна. 

Як підібрати штори за кольором

Напівпрозорі тканини в бежевих, білих і блакитних тонах / Фото Pinterest 

Найпопулярніший колір для кухонних штор – білий, позаяк він вважається універсальним фоном для будь-яких колірних акцентів. Утім, якщо ви обрали виключно світлі фасади, спробуйте використати для оформлення вікна контрастні акценти, додавши в простір аналогічний декор. Кольорові штори особливо актуальні в приміщенні, розташованому з північної сторони, де завжди мало сонця.

При оформленні вікна в темній кухні – спробуйте використати напівпрозорі тканини в бежевих, білих і блакитних тонах.

Сірий колір фасадів теж має свої нюанси. Чим насиченіший відтінок кухні – тим світлішими повинні бути штори й навпаки. 

Для доповнення ніжного інтер'єру доречно використати кремові, молочні і кавові тони штор. 

Автор: Юлія Бабич