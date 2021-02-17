Як підібрати міжкімнатні двері: важливі нюанси, які слід врахувати
Вибір міжкімнатних дверей для квартири або будинку завжди залежить від стилю приміщення та конкретного інтер'єру.
Джерело:Інстаграм Дар'ї Пікової
На що слід звернути увагу, розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Пікова.
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Думаю, не здивую вас, якщо скажу, що не існує якихось конкретних правил щодо вибору дверей. Як завжди, потрібно відштовхуватися від загальної концепції інтер'єру,
– зазначила Пікова.
Як підбирати двері
- За словами дизайнерки інтер'єру, навіть у світлому і спокійному інтер'єрі доречно будуть виглядати чорні або яскраві двері.
- Міжкімнатні двері також можуть стати акцентом в інтер'єрі (за ними розміщують дзеркало, наприклад).
- Єдине – не варто вибирати двері такого ж кольору, як підлога – це виглядає трохи неприродно. І навіть якщо у вас дерев'яні двері та дерев'яна підлога за задумом, краще, якщо вони будуть різних відтінків. Причому кардинально,
– налогосила Дар'я Пікова.
Двері необхідно підбирати під інтер'єр приміщення / Фото dveribelorussii
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- Двері можна підібрати в колір стін (так вони будуть менш помітними в інтер'єрі) або ж навпаки виділити і підкреслити.
Приховані двері не виділятимуться в інтер'єрі / Фото design-homes
Так що просто дивіться на загальну стилістику і завдання,
– резюмувала Пікова.
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