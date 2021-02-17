Вибір міжкімнатних дверей для квартири або будинку завжди залежить від стилю приміщення та конкретного інтер'єру.

На що слід звернути увагу, розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Пікова.

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Думаю, не здивую вас, якщо скажу, що не існує якихось конкретних правил щодо вибору дверей. Як завжди, потрібно відштовхуватися від загальної концепції інтер'єру,

– зазначила Пікова.

Як підбирати двері

За словами дизайнерки інтер'єру, навіть у світлому і спокійному інтер'єрі доречно будуть виглядати чорні або яскраві двері.

Міжкімнатні двері також можуть стати акцентом в інтер'єрі (за ними розміщують дзеркало, наприклад).

(за ними розміщують дзеркало, наприклад). Єдине – не варто вибирати двері такого ж кольору, як підлога – це виглядає трохи неприродно. І навіть якщо у вас дерев'яні двері та дерев'яна підлога за задумом, краще, якщо вони будуть різних відтінків. Причому кардинально,

– налогосила Дар'я Пікова.

Двері необхідно підбирати під інтер'єр приміщення​ / Фото dveribelorussii

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Двері можна підібрати в колір стін (так вони будуть менш помітними в інтер'єрі) або ж навпаки виділити і підкреслити.

Приховані двері не виділятимуться в інтер'єрі​ / Фото design-homes

Так що просто дивіться на загальну стилістику і завдання,

– резюмувала Пікова.