Как подобрать межкомнатные двери: важные нюансы, которые следует учесть
Выбор межкомнатных дверей для квартиры или дома всегда зависит от стиля помещения и интерьера.
Источник:Инстаграм Дарьи Пиковой
На что следует обратить внимание, рассказала дизайнер интерьера Дарья Пикова.
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Думаю, не удивлю вас, если скажу, что не существует каких-то конкретных правил по выбору дверей. Как всегда, нужно отталкиваться от общей концепции интерьера,
– отметила Пикова.
Как подбирать двери
- По словам дизайнера интерьера, даже в светлом и спокойном интерьере уместно будут выглядеть черные или яркие двери.
- Межкомнатная дверь также может стать акцентом в интерьере (за ней размещают зеркало, например).
- Единственное – не стоит выбирать двери такого же цвета, как пол – выглядит немного неестественно. И даже если у вас деревянные двери и деревянный пол по задумке, лучше, если они будут разных оттенков. Причем кардинально, – подчеркнула Дарья Пикова.
Двери необходимо подбирать под интерьер помещения / Фото dveribelorussii
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- Двери можно подобрать в цвет стен (так они будут менее заметными в интерьере) или же наоборот выделить и подчеркнуть.
Скрытые двери не будут выделяться в интерьере / Фото design-homes
Так что просто смотрите на общую стилистику и задачи,
– резюмировала Пикова.
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