Выбор межкомнатных дверей для квартиры или дома всегда зависит от стиля помещения и интерьера.

На что следует обратить внимание, рассказала дизайнер интерьера Дарья Пикова.

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Думаю, не удивлю вас, если скажу, что не существует каких-то конкретных правил по выбору дверей. Как всегда, нужно отталкиваться от общей концепции интерьера,

– отметила Пикова.

Как подбирать двери

По словам дизайнера интерьера, даже в светлом и спокойном интерьере уместно будут выглядеть черные или яркие двери .

. Межкомнатная дверь также может стать акцентом в интерьере (за ней размещают зеркало, например).

(за ней размещают зеркало, например). Единственное – не стоит выбирать двери такого же цвета, как пол – выглядит немного неестественно. И даже если у вас деревянные двери и деревянный пол по задумке, лучше, если они будут разных оттенков. Причем кардинально, – подчеркнула Дарья Пикова.

Двери необходимо подбирать под интерьер помещения / Фото dveribelorussii

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Двери можно подобрать в цвет стен (так они будут менее заметными в интерьере) или же наоборот выделить и подчеркнуть.

Скрытые двери не будут выделяться в интерьере / Фото design-homes

Так что просто смотрите на общую стилистику и задачи,

– резюмировала Пикова.