Як поєднувати кольори в інтер'єрі: 3 безпрограшних методи

Загальне враження інтер'єру залежить від безлічі факторів і елементів. Одним з них є палітра кольорів.

Для того щоб інтер'єр вийшов вдалим, необхідно навчитися поєднувати кольори в інтер'єрі. Як це зробити – розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Я вже давно дизайнерка і те не завжди з першого разу можу потрапити у потрібний відтінок. Тому важливо розуміти, що складні колірні поєднання – це ще те вміння, якому слід довго вчитися,

– зазначила Лошакова.

Як комбінувати кольори й відтінки в інтер'єрі

1. Білий

Цей колір є універсальним і поєднується з будь-якими іншими. Також він може бути фоном для інших відтінків. За словами дизайнерки інтер'єру, головне правило – не варто відходити у пастельні гами, щоб приміщення не вийшло нудним. Важливо використовувати яскраві акценти, вони допоможуть відчувати себе комфортно.

На тлі білих стін відмінно виглядатиме тумба з натурального дерева, соковитий смарагдовий диван і ніжне крісло у пудровому відтінку.

У світлий інтер'єр додавайте яскраві акценти / Фото pinterest

2. Природа

Основа всього середземноморського стилю – відтінки моря і піску. Там це прийшло до людей скоріше інтуїтивно, тому що природні поєднання найгармонійніші,

– уточнила Катя Лошакова.

За її словами, білий, блакитний і бежевий дарують одночасно тепло й прохолоду. Цікаві поєднання можна підглянути в саду. Це можуть бути кольори весняних рослин, свіжих бутонів півоній або стиглої полуниці та ін.

Природні відтінки в інтер'єрі є трендом / Фото pinterest

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3. Колірний спектр

Дизайнерка інтер'єру зазначила, що без цього пункту перших два існувати не можуть. Для того щоб ваша улюблена квартира не нагадувала недолугий палац, слід вивчати колірний спектр. Це коло, зроблене колористами, яке дозволяє вибрати 2-3 найорганічніших поєднання. Це можуть бути відтінки один навпроти одного (червоний і зелений) або сусідні (жовтий, пісочний, помаранчевий).

Колірний круг колориста допоможе не помилитися / Фото pinterest