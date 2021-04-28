Є основні статті витрат під час ремонту, які можна спланувати заздалегідь. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Козак.
За темою Скільки коштує ремонт у квартирі чи будинку
Як розрахувати бюджет на ремонт? Одне з найголовніших (та найгостріших) питань, що виникають у людей, які планують почати ремонт,
– зазначила Казак.
Основні статті витрат:
- Чорнові (будівельні) матеріали: штукатурка, ґрунтовка, витратні матеріали, дроти, теплі підлоги та ін.
- Чистові матеріали. Сюди входять: паркет або ламінат, плінтуса, фарба, шпалери або декоративна штукатурка, плитка, затирка та ін.
- Робота будівельної бригади та дизайнера інтер'єру.
Предмети першої необхідності:
- Сантехнічне вбудоване обладнання.
- Розетки, вимикачі.
- Освітлення.
Ремонт складається з кількох етапів – кожен з них вимагає прорахунку / Фото pinterest
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Додаткові витрати під час ремонту:
- М'які меблі.
- Кухня.
- Корпусні меблі (шафи, комоди, вітрини, тумбочки).
- Столи та стільці.
- Текстиль.
- Декоративне освітлення.
- Дзеркала.
- Двері.
- Накладні витрати (доставка, збирання та ін.).
Співвідношення статей витрат при ремонті:
- 15% – будівельні матеріали;
- 15% – оздоблювальні матеріали;
- 10% – будівельні роботи;
- 10% – дизайн-проєкт;
- 25% – вбудовані меблі та кухня;
- 15% – інші меблі;
- 10% – світло, декор та текстиль.
Важливо! У суму ремонту завжди закладайте ще 15-20% на форс-мажор. Точно врахувати всі витрати при плануванні ремонту практично неможливо,
– резюмувала Антоніна Казак.