Є основні статті витрат під час ремонту, які можна спланувати заздалегідь. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Козак.

За темою Скільки коштує ремонт у квартирі чи будинку

Як розрахувати бюджет на ремонт? Одне з найголовніших (та найгостріших) питань, що виникають у людей, які планують почати ремонт,

– зазначила Казак.

Основні статті витрат:

Чорнові (будівельні) матеріали: штукатурка, ґрунтовка, витратні матеріали, дроти, теплі підлоги та ін. Чистові матеріали. Сюди входять: паркет або ламінат, плінтуса, фарба, шпалери або декоративна штукатурка, плитка, затирка та ін. Робота будівельної бригади та дизайнера інтер'єру.

Предмети першої необхідності:

Сантехнічне вбудоване обладнання.

Розетки, вимикачі.

Освітлення.

Ремонт складається з кількох етапів – кожен з них вимагає прорахунку / Фото pinterest

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Додаткові витрати під час ремонту:

М'які меблі.

Кухня.

Корпусні меблі (шафи, комоди, вітрини, тумбочки).

Столи та стільці.

Текстиль.

Декоративне освітлення.

Дзеркала.

Двері.

Накладні витрати (доставка, збирання та ін.).

Співвідношення статей витрат при ремонті:

15% – будівельні матеріали;

15% – оздоблювальні матеріали;

10% – будівельні роботи;

10% – дизайн-проєкт;

25% – вбудовані меблі та кухня;

15% – інші меблі;

10% – світло, декор та текстиль.

Важливо! У суму ремонту завжди закладайте ще 15-20% на форс-мажор. Точно врахувати всі витрати при плануванні ремонту практично неможливо,

– резюмувала Антоніна Казак.