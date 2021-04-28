Есть основные статьи расходов при ремонте, которые можно спланировать заранее. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Антонина Казак.

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Как рассчитать бюджет на ремонт? Один из самых главных (и острых) вопросов, которые встают перед людьми, планирующими начать ремонт,
– отметила Казак.

Основные статьи расходов:

  1. Черновые (строительные) материалы: штукатурка, грунтовка, расходные материалы, провода, теплые полы и пр.
  2. Чистовые материалы. Сюда входят: паркет или ламинат, плинтуса, краска, обои или декоративная штукатурка, плитка, затирка и пр.
  3. Работа строительной бригады и дизайнера интерьера.

Предметы первой необходимости:

  • Сантехническое встроенное оборудование.
  • Розетки, выключатели.
  • Освещение.

Ремонт состоит из нескольких этапов – каждый из них требует просчета / Фото pinterest

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Дополнительные расходы при ремонте:

  • Мягкая мебель.
  • Кухня.
  • Корпусная мебель (шкафы, комоды, витрины, тумбочки).
  • Столы и стулья.
  • Текстиль.
  • Декоративный свет.
  • Зеркала.
  • Двери.
  • Накладные расходы (доставка, сборка и пр.).

Соотношение статей расходов при ремонте:

  • 15% – строительные материалы;
  • 15% – отделочные материалы;
  • 10% – строительные работы;
  • 10% – дизайн-проект;
  • 25% – встроенная мебель и кухня;
  • 15% – остальная мебель;
  • 10% – свет, декор и текстиль.

Важно! В сумму ремонта всегда закладывайте еще 15-20% на форс-мажор. Точно учесть все затраты при планировании ремонта практически невозможно,
– резюмировала Антонина Казак.

 