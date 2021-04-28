Есть основные статьи расходов при ремонте, которые можно спланировать заранее. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Антонина Казак.

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Как рассчитать бюджет на ремонт? Один из самых главных (и острых) вопросов, которые встают перед людьми, планирующими начать ремонт,

– отметила Казак.

Основные статьи расходов:

Черновые (строительные) материалы: штукатурка, грунтовка, расходные материалы, провода, теплые полы и пр. Чистовые материалы. Сюда входят: паркет или ламинат, плинтуса, краска, обои или декоративная штукатурка, плитка, затирка и пр. Работа строительной бригады и дизайнера интерьера.

Предметы первой необходимости:

Сантехническое встроенное оборудование.

Розетки, выключатели.

Освещение.

Ремонт состоит из нескольких этапов – каждый из них требует просчета / Фото pinterest

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Дополнительные расходы при ремонте:

Мягкая мебель.

Кухня.

Корпусная мебель (шкафы, комоды, витрины, тумбочки).

Столы и стулья.

Текстиль.

Декоративный свет.

Зеркала.

Двери.

Накладные расходы (доставка, сборка и пр.).

Соотношение статей расходов при ремонте:

15% – строительные материалы;

15% – отделочные материалы;

10% – строительные работы;

10% – дизайн-проект;

25% – встроенная мебель и кухня;

15% – остальная мебель;

10% – свет, декор и текстиль.

Важно! В сумму ремонта всегда закладывайте еще 15-20% на форс-мажор. Точно учесть все затраты при планировании ремонта практически невозможно,

– резюмировала Антонина Казак.