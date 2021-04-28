Есть основные статьи расходов при ремонте, которые можно спланировать заранее. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Антонина Казак.
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Как рассчитать бюджет на ремонт? Один из самых главных (и острых) вопросов, которые встают перед людьми, планирующими начать ремонт,
– отметила Казак.
Основные статьи расходов:
- Черновые (строительные) материалы: штукатурка, грунтовка, расходные материалы, провода, теплые полы и пр.
- Чистовые материалы. Сюда входят: паркет или ламинат, плинтуса, краска, обои или декоративная штукатурка, плитка, затирка и пр.
- Работа строительной бригады и дизайнера интерьера.
Предметы первой необходимости:
- Сантехническое встроенное оборудование.
- Розетки, выключатели.
- Освещение.
Ремонт состоит из нескольких этапов – каждый из них требует просчета / Фото pinterest
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Дополнительные расходы при ремонте:
- Мягкая мебель.
- Кухня.
- Корпусная мебель (шкафы, комоды, витрины, тумбочки).
- Столы и стулья.
- Текстиль.
- Декоративный свет.
- Зеркала.
- Двери.
- Накладные расходы (доставка, сборка и пр.).
Соотношение статей расходов при ремонте:
- 15% – строительные материалы;
- 15% – отделочные материалы;
- 10% – строительные работы;
- 10% – дизайн-проект;
- 25% – встроенная мебель и кухня;
- 15% – остальная мебель;
- 10% – свет, декор и текстиль.
Важно! В сумму ремонта всегда закладывайте еще 15-20% на форс-мажор. Точно учесть все затраты при планировании ремонта практически невозможно,
– резюмировала Антонина Казак.