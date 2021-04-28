Як розрахувати бюджет на ремонт: пункти, які потрібно врахувати

28 квітня 2021 , 18:21
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Антоніни Казак

Ремонт – складний процес, який вимагає серйозних фінансових вкладень. Прорахувати витрати на нього досить важко.

Є основні статті витрат під час ремонту, які можна спланувати заздалегідь. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Козак.

За темою Скільки коштує ремонт у квартирі чи будинку

Як розрахувати бюджет на ремонт? Одне з найголовніших (та найгостріших) питань, що виникають у людей, які планують почати ремонт,
– зазначила Казак.

Основні статті витрат:

  1. Чорнові (будівельні) матеріали: штукатурка, ґрунтовка, витратні матеріали, дроти, теплі підлоги та ін.
  2. Чистові матеріали. Сюди входять: паркет або ламінат, плінтуса, фарба, шпалери або декоративна штукатурка, плитка, затирка та ін.
  3. Робота будівельної бригади та дизайнера інтер'єру.

Предмети першої необхідності:

  • Сантехнічне вбудоване обладнання.
  • Розетки, вимикачі.
  • Освітлення.

Ремонт складається з кількох етапів – кожен з них вимагає прорахунку / Фото pinterest

Корисно Створить неймовірний ефект: розкрито ще один секрет дорогого інтер'єру

Додаткові витрати під час ремонту:

  • М'які меблі.
  • Кухня.
  • Корпусні меблі (шафи, комоди, вітрини, тумбочки).
  • Столи та стільці.
  • Текстиль.
  • Декоративне освітлення.
  • Дзеркала.
  • Двері.
  • Накладні витрати (доставка, збирання та ін.).

Співвідношення статей витрат при ремонті:

  • 15% – будівельні матеріали;
  • 15% – оздоблювальні матеріали;
  • 10% – будівельні роботи;
  • 10% – дизайн-проєкт;
  • 25% – вбудовані меблі та кухня;
  • 15% – інші меблі;
  • 10% – світло, декор та текстиль.

Важливо! У суму ремонту завжди закладайте ще 15-20% на форс-мажор. Точно врахувати всі витрати при плануванні ремонту практично неможливо,
– резюмувала Антоніна Казак.

 

Автор: Наталя Бережна