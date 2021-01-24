Як самому оформити квартиру в скандинавському стилі: поради дизайнерки інтер'єру
Оформити квартиру в модному скандинавському стилі можна навіть самостійно. Для цього необхідно знати його основні риси.
Що потрібно врахувати в процесі, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design у своєму Instagram.
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Для того щоб створити інтер'єр в скандинавському стилі, необхідно відштовхуватися від своїх бажань і комфорту. Будинок в першу чергу – це людина. Тому в скандинавських країнах так сильно розвинений предметний дизайн (виготовлення м'яких меблів, освітлення і т. д.). Шведи вважають, що приємний і зручний дизайн здатний вплинути на якість життя, – зазначила Ольга.
Що потрібно врахувати при оформленні квартири у скандинавському стилі
- На першому місці повинен бути затишок і комфорт.
- Використовуйте нейтральні кольори і відтінки, без прикрас і міксу. Наприклад, стіни можуть бути білими, пильно-блакитними або світло-зеленими.
- Натуральні матеріали простежуються у більшості скандинавських інтер'єрів. Найчастіше використовуються текстури дерева: ялина, сосна, бук, дуб.
- Підкреслити дизайн допоможуть якісні меблі.
Скандинавський стиль – простий і затишний / Фото dekorin
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- Продумайте оригінальне освітлення.
- Гарний текстиль може стати акцентом в інтер'єрі.
Родзинкою інтер'єру можна вважати предмет з історією, наприклад крісло легендарного скандинавського дизайнера, – додала дизайнерка інтер'єру.
Нейтральні відтінки – основа інтер'єру в скандинавському стилі / Фото design-homes
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