Оформити квартиру в модному скандинавському стилі можна навіть самостійно. Для цього необхідно знати його основні риси.

Що потрібно врахувати в процесі, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design у своєму Instagram.

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Для того щоб створити інтер'єр в скандинавському стилі, необхідно відштовхуватися від своїх бажань і комфорту. Будинок в першу чергу – це людина. Тому в скандинавських країнах так сильно розвинений предметний дизайн (виготовлення м'яких меблів, освітлення і т. д.). Шведи вважають, що приємний і зручний дизайн здатний вплинути на якість життя, – зазначила Ольга.

Що потрібно врахувати при оформленні квартири у скандинавському стилі

На першому місці повинен бути затишок і комфорт.

Використовуйте нейтральні кольори і відтінки , без прикрас і міксу. Наприклад, стіни можуть бути білими, пильно-блакитними або світло-зеленими.

, без прикрас і міксу. Наприклад, стіни можуть бути білими, пильно-блакитними або світло-зеленими. Натуральні матеріали простежуються у більшості скандинавських інтер'єрів. Найчастіше використовуються текстури дерева: ялина, сосна, бук, дуб.

простежуються у більшості скандинавських інтер'єрів. Найчастіше використовуються текстури дерева: ялина, сосна, бук, дуб. Підкреслити дизайн допоможуть якісні меблі.

Скандинавський стиль – простий і затишний / Фото dekorin

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Продумайте оригінальне освітлення.

Гарний текстиль може стати акцентом в інтер'єрі.

Родзинкою інтер'єру можна вважати предмет з історією, наприклад крісло легендарного скандинавського дизайнера, – додала дизайнерка інтер'єру.

Нейтральні відтінки – основа інтер'єру в скандинавському стилі​ / Фото design-homes