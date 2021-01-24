Оформить квартиру в модном скандинавском стиле можно даже самостоятельно. Для этого необходимо знать его основные черты.

Что нужно учесть в процессе, рассказала дизайнер интерьера olgahome_design в своем Instagram.

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Для того чтобы создать интерьер в скандинавском стиле, необходимо отталкиваться от своих желаний и комфорта. Дом в первую очередь – это человек. Поэтому в скандинавских странах так сильно развит предметный дизайн (изготовление мягкой мебели, освещения и т. д.). Шведы считают, что приятный и удобный дизайн способен повлиять на качество жизни, – отметила Ольга.

Что нужно учесть при оформлении квартиры в скандинавском стиле

На первом месте должен быть уют и комфорт.

Используйте нейтральные цвета и оттенки , без украшательств и микса. К примеру, стены могут быть белыми, пыльно-голубыми или светло-зелеными

, без украшательств и микса. К примеру, стены могут быть белыми, пыльно-голубыми или светло-зелеными Натуральные материалы прослеживаются в большинстве скандинавских интерьеров. Чаще используются текстуры дерева: ель, сосна, бук, дуб.

прослеживаются в большинстве скандинавских интерьеров. Чаще используются текстуры дерева: ель, сосна, бук, дуб. Подчеркнуть дизайн поможет качественная мебель.

Скандинавский стиль – простой и уютный / Фото dekorin

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Продумайте оригинальное освещение.

Красивый текстиль может стать акцентом в интерьере.

Изюминкой интерьера можно считать предмет с историей, например кресло легендарного скандинавского дизайнера, – добавила дизайнер интерьера.

Нейтральные оттенки – основа интерьера в скандинавском стиле / Фото design-homes