Як самому оформити квартиру в скандинавському стилі: поради дизайнерки інтер'єру

Оформити квартиру в модному скандинавському стилі можна навіть самостійно. Для цього необхідно знати його основні риси.
Що потрібно врахувати в процесі, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design у своєму Instagram.
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Для того щоб створити інтер'єр в скандинавському стилі, необхідно відштовхуватися від своїх бажань і комфорту. Будинок в першу чергу – це людина. Тому в скандинавських країнах так сильно розвинений предметний дизайн (виготовлення м'яких меблів, освітлення і т. д.). Шведи вважають, що приємний і зручний дизайн здатний вплинути на якість життя, – зазначила Ольга.
Скандинавський стиль – простий і затишний / Фото dekorin
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Родзинкою інтер'єру можна вважати предмет з історією, наприклад крісло легендарного скандинавського дизайнера, – додала дизайнерка інтер'єру.
Нейтральні відтінки – основа інтер'єру в скандинавському стилі / Фото design-homes