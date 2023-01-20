Житло за 72 години: вінничанин поділився авторською технологією будівництва
Джерело:фейсбук Анатолій Скорбач
Вінничанин Анатолій Скорбач звів будинок із сухого дерев’яного бруса за 6 днів. Такі об'єкти можуть стати чудовим постійним чи тимчасовим прихистком.
Процесом будівництва чоловік поділився у фейсбуці. Як відбувається спорудження повноцінного житла за 72 години – далі.
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Будинки за 72 години: що відомо
Як розповів Анатолій Скорбач такі будинки можна зводити самостійно за відеоінструкцією без залучення будівельних бригад. Всередині можна облаштувати повноцінне житло, дачний чи мисливський будинок, офіси, фітнес-зал, сауну.
Для цього не потрібне залучення важкої будівельної техніки (кранів, навантажувачів), облаштування важких фундаментів та наявності доступу до електромережі.
Авторська технологія швидкого зведення за 72 години: дивіться відео
Що входить до комплекту будинку
До комплекту будинку входять:
- стіновий брус, оброблений захисними матеріалами та пофарбований лакофарбовими матеріалами європейських виробників;
- дверні та віконні лутки;
- комплект крокв покрівлі;
- комплект покрівлі з ОСБ плити (СіП панелі) під зовнішнє покриття.
Такий вигляд має готовий будинок / Фото фейсбук Анатолій Скорбач