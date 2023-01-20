Житло за 72 години: вінничанин поділився авторською технологією будівництва

20 січня 2023, 09:45
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Джерело:

фейсбук Анатолій Скорбач

Вінничанин Анатолій Скорбач звів будинок із сухого дерев’яного бруса за 6 днів. Такі об'єкти можуть стати чудовим постійним чи тимчасовим прихистком.

Процесом будівництва чоловік поділився у фейсбуці. Як відбувається спорудження повноцінного житла за 72 години – далі. 

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Будинки за 72 години: що відомо

Як розповів Анатолій Скорбач такі будинки можна зводити самостійно за відеоінструкцією без залучення будівельних бригад. Всередині можна облаштувати повноцінне житло, дачний чи мисливський будинок, офіси, фітнес-зал, сауну.

Для цього не потрібне залучення важкої будівельної техніки (кранів, навантажувачів), облаштування важких фундаментів та наявності доступу до електромережі.

Авторська технологія швидкого зведення за 72 години: дивіться відео

Що входить до комплекту будинку

До комплекту будинку входять:

  • стіновий брус, оброблений захисними матеріалами та пофарбований лакофарбовими матеріалами європейських виробників;
  • дверні та віконні лутки;
  • комплект крокв покрівлі;
  • комплект покрівлі з ОСБ плити (СіП панелі) під зовнішнє покриття.


Такий вигляд має готовий будинок / Фото фейсбук Анатолій Скорбач

Автор: Юлія Бабич