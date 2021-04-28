Створить неймовірний ефект: розкрито ще один секрет дорогого інтер'єру

Ідеальний інтер'єр вимагає серйозних зусиль та вкладень. Він може бути бездоганним лише за умови дотримання деяких моментів.

Одним із секретів є використання текстур та принтів. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.

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Текстури та принти. Вони не лише в моді – вони здатні створити неймовірний ефект. Мармур, онікс та інші благородні камені сприймаються нами підсвідомо, як ознака розкоші. Важливо правильно комбінувати їх один з одним та застосовувати,

– зазначила Дворжанська.

Що потрібно врахувати

Якщо ви використовуєте різні текстури в інтер'єрі, їх необхідно витримати в одній гамі , але виділити один відтінок – він стане акцентом.

, але виділити один відтінок – він стане акцентом. Одна текстура каменю має бути основною у кімнаті, інші можуть її доповнити.

Створіть фон для красивого панно так, щоб вся увага була на ньому,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Красиве панно стане прикрасою інтер'єру / Фото pinterest

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Якщо в інтер'єрі використовується імітація, вона не повинна бути пізнавана. Це пов'язано з тим, що таке рішення здешевлює.

Це означає, що поряд на двох плитках не мають знаходитися однакові малюнки прожилок. Можна покрутити на 90 градусів, але краще вибирайте колекції, де на конвеєрі виробника таких текстур у рамках однієї колекції побільше. У природі взагалі не буває однакового малюнка,

– пояснила Вікторія Дворжанська.

Імітація натуральних матеріалів здешевлює інтер'єр / Фото pinterest