Освіжити ванну допоможуть цікаві елементи декору чи оздоблення. Які саме – читайте нижче.

Читайте Монохромний інтер'єр: 5 способів, як стильно та модно його освіжити

Яскрава стіна

Одна стіна в санвузлі може грати декоративну функцію. Її можна зробити яскравою. Для цього використовують плитку з цікавим принтом чи барвисті шпалери, призначені для ванних кімнат. Зверніть увагу, що малюнок повинен виглядати гармонійно – це додасть санвузлу особливу атмосферу.

Акцентна стіна – відмінний прийом для ванної кімнати / Фото trizio

Живі рослини

Як відомо, живі рослини вже кілька років є трендом в інтер'єрі. Ванна – не виняток. Кімнатні квіти здатні оживити приміщення, надати йому свіжості та настрою. Важливо, що рослини можна використовувати в будь-якому стилі.

Живі рослини прикрасять ванну / Фото pinterest

Цікаво Дизайн спальні: які модні тенденції врахувати при оформленні

Постери

Ще один варіант декору для ванної кімнати – постери. Це можуть бути різноманітні зображення – сюжетне фото чи абстракція. Враховуйте, що яскраві постери підійдуть для просторих приміщень, а нейтральні – для компактних.

Постери стануть родзинкою інтер'єру / Фото pinterest

Деталі

Для того щоб зробити ванну кімнату особливою, необов'язково винаходити велосипед. Освіжити приміщення можна за допомогою цікавих деталей, предметів меблів, текстилю чи аксесуарів. Наприклад, оригінальне дзеркало чи приналежності для ванної.

Дзеркало в незвичайній рамі – одна з крутих деталей для санвузла / Фото pinterest