Одним из секретов является использование текстур и принтов. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская.

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Текстуры и принты. Они не только в моде – они способны создать невероятный эффект. Мрамор, оникс и другие благородные камни воспринимаются нами подсознательно, как признак роскоши. Важно правильно комбинировать их друг с другом и применять,

– отметила Дворжанская.

Что нужно учесть

Если вы используете различные текстуры в интерьере, их необходимо выдержать в одной гамме , но выделить один оттенок – он станет акцентом.

, но выделить один оттенок – он станет акцентом. Одна текстура камня должна быть основной в комнате, остальные могут ее дополнить.

Создайте фон для красивого панно так, чтобы все внимание было на нем,

– уточнила дизайнер интерьера.

Красивое панно станет украшением интерьера / Фото pinterest

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Если в интерьере используется имитация, она не должна быть узнаваема. Это связано с тем, что такое решение удешевляет.

Это значит, что рядом на двух плитках не должны находиться одинаковые рисунки прожилок. Можно покрутить на 90 градусов, но лучше выбирайте коллекции, где на конвейере изготовителя таких текстур в рамках одной коллекции побольше. В природе вообще не бывает одинакового рисунка,

– пояснила Виктория Дворжанская.

Имитация натуральных материалов удешевляет интерьер / Фото pinterest