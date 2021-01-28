Як створити грамотне планування квартири: 5 важливих пунктів

Планування – один з найважливіших моментів при покупці квартири або будинку.

Джерело: інстаграм Каті Лошакової

Як створити грамотне планування, щоб проживання у квартирі було комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Планування – перше, на що потрібно звертати увагу, купуючи квартиру для життя або для бізнесу. Але навіть з вдалим на перший погляд розташуванням стін можна створити максимально непродуманий простір, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Як уникнути помилок у плануванні

Планування має прагнути до правильної форми. Воно може бути таким спочатку, або необхідно його зробити правильним. Пояснюється це зручністю зонування і розташування меблів. У плануваннях є деякі закони, які не варто порушувати. Наприклад, не можна перенести санвузол на місце житлової кімнати або розширити кухню за рахунок ванної. Подібне перепланування не узаконять. Також будуть складності при продажу житла.

Дотримуйтесь законів при плануванні квартири​ / Фото aquagroup

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3. Розділіть зони за їхнім функціональним призначенням.

Потрібна кухня-вітальня, але приміщення маленьке? Зробіть кухню буквою П. Таким чином, вона займе половину простору, а інша половина піде на зону вітальні, – пояснила Лошакова.

4. Власники повинні знати про ергономіку. Це необхідно для того, щоб на плануванні не з'являлися "проходи по 30 см між ліжком і тумбою для ТБ, за яку чіпляється великий палець ноги".

5. У будь-якому плануванні важлива логічність. Наприклад, у суміщеному санвузлі унітаз не повинен розміщатися напроти дверей. Також робоче місце не має бути облаштовано спиною до дверей.