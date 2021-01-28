Як створити грамотне планування квартири: 5 важливих пунктів

Планування – один з найважливіших моментів при покупці квартири або будинку.
Джерело: інстаграм Каті Лошакової
Як створити грамотне планування, щоб проживання у квартирі було комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.
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Планування – перше, на що потрібно звертати увагу, купуючи квартиру для життя або для бізнесу. Але навіть з вдалим на перший погляд розташуванням стін можна створити максимально непродуманий простір, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Дотримуйтесь законів при плануванні квартири / Фото aquagroup
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3. Розділіть зони за їхнім функціональним призначенням.
Потрібна кухня-вітальня, але приміщення маленьке? Зробіть кухню буквою П. Таким чином, вона займе половину простору, а інша половина піде на зону вітальні, – пояснила Лошакова.
4. Власники повинні знати про ергономіку. Це необхідно для того, щоб на плануванні не з'являлися "проходи по 30 см між ліжком і тумбою для ТБ, за яку чіпляється великий палець ноги".
5. У будь-якому плануванні важлива логічність. Наприклад, у суміщеному санвузлі унітаз не повинен розміщатися напроти дверей. Також робоче місце не має бути облаштовано спиною до дверей.