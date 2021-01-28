Планировка – один из важнейших моментов при покупке квартиры или дома.

Источник: инстаграм Кати Лошаковой

Как создать грамотную планировку, чтобы проживание в квартире было комфортным, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Планировка – первое, на что нужно обращать внимание, покупая квартиру для жизни или для бизнеса. Но даже с удачным на первый взгляд расположением стен можно создать максимально непродуманное пространство, – отметила дизайнер интерьера.

Как избежать ошибок в планировке

Планировка должна стремиться к правильной форме. Она может быть такой изначально, или необходимо ее сделать правильной. Объясняется это удобством зонирования и расположения мебели. В планировках есть некоторые законы, которые не стоит нарушать. Например, нельзя перенести санузел на место жилой комнаты или расширить кухню за счет ванной. Подобную перепланировку не узаконят. Также будут сложности при продаже жилья.

Соблюдайте законы при планировке квартиры / Фото aquagroup

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3. Разделяйте зоны по их функциональному назначению.

Нужна кухня-гостиная, но помещение маленькое? Сделайте кухню буквой П. Таким образом, она займет половину пространства, а остальная половина уйдет на зону гостиной, – пояснила Лошакова.

4. Владельцы должны знать об эргономике. Это необходимо для того, чтобы на планировке не появлялись "проходы по 30 см между кроватью и тумбой для ТВ, об которую цепляется большой палец ноги".

5. В любой планировке важна логичность. Например, в совмещенном санузле унитаз не должен находиться напротив двери. Также рабочее место не должно быть обустроено спиной к двери.