Ремонт у квартирі: названо ТОП найбільш непрактичних рішень
Роблячи ремонт, всі ми допускаємо якісь помилки, про які дізнаємося вже після закінчення робіт.
Джерело: інстаграм Вікторії Файнблат
Які рішення під час ремонту найнепрактичніші, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Від помилки у ремонті ніхто не застрахований, іноді те, що здається нам дуже красивим насправді буде дуже непрактичним або швидко зноситься. Як цього уникнути? Досвідом! – пояснила Вікторія Файнблат.
ТОП найнепрактичніших рішень під час ремонту
Двері в санвузол з вітальні
За словами дизайнерки інтер'єру, таке рішення часто застосовується в квартирах-студіях, де коридор прибирають, щоб зробити більше корисної площі. У той же час рішення не дуже вдале, адже сховатися від сторонніх звуків ніяк не вдасться.
Ліжко в ніші
Такий хід дуже економить місце, але непрактичний в побуті. Вікторія Файнблат рекомендує зробити проходи з двох сторін ліжка – це поліпшить користування, полегшить застилання ліжка і прибирання.
Бюджетна кухня з дорогими фасадами
Кухонний гарнітур – задоволення не з дешевих. Багато хто робить внутрішню частину з простого ДСП, але при цьому замовляє дорогі фасади.
Відбувається наступне: ви вішаєте на ДСП важкі дерев'яні або скляні фасади, які з часом починають вириватися, провисати, і доставляти вам масу незручностей. Моя рекомендація така: якщо дуже-дуже хочеться, поставте каркас, але не купуйте фасади, якщо не вистачає грошей. Потім, з часом, ви їх можете докупити. Або ж другий варіант – візьміть більш бюджетні фасади, наприклад, МДФ або інші полегшені конструкції, – пояснила дизайнерка інтер'єру.
Занадто маленький телевізор
Багато хто зараз зовсім не дивиться телевізор, але все ж купують його. Найчастіше – це маленька плазма. Якщо ви вирішили купувати телевізор, пам'ятайте, що його розміри повинні бути пропорційні приміщенню.
Шпалери з малюнком
Подібне рішення виглядає ефектно перших кілька тижнів. Якщо ви хочете шпалери з малюнком або фотошпалери, оформіть ними акцентну стіну, а не всі приміщення, – очі повинніен відпочивати.
Вікна без штор
У моді – мінімалізм, але будь-який інтер'єр виглядає незавершеним і неповним без штор. Також є такі мінуси, як потрапляння зайвого сонячного світла і погляди у вікна. Штора прикрасить приміщення.
Темна підлога і темні меблі
За словами Вікторії Файнблат, не варто робити темною і підлоги, і меблі, інакше все зіллється. Вибираючи темні елементи, слід пам'ятати, що пил на них видно миттєво.
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Занадто габаритні меблі
Перед тим, як замовляти меблі великого розміру, слід переконатися, що вони точно підійдуть для певного приміщення.
Меблі з однієї колекції
Слід вибирати предмети меблів з різних колекцій. Зробіть колаж з вибраних елементів, щоб переконатися, що вони поєднуються.
Робіть ремонт так, щоб він був поза часом / Фото ivd
Сліпе слідування тенденціям
У гонитві за новинками, потрібно вирішити, що важливіше, адже мода – швидкоплинна.
Консультація
Роблячи ремонт, багато хто допускається помилок роблять помилки. Це відбувається через відсутність досвіду. Обов'язково консультуйтеся з професіоналами, неважливо це дизайнер або консультант в магазині.
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