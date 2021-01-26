Роблячи ремонт, всі ми допускаємо якісь помилки, про які дізнаємося вже після закінчення робіт.

Джерело: інстаграм Вікторії Файнблат

Які рішення під час ремонту найнепрактичніші, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Від помилки у ремонті ніхто не застрахований, іноді те, що здається нам дуже красивим насправді буде дуже непрактичним або швидко зноситься. Як цього уникнути? Досвідом! – пояснила Вікторія Файнблат.

ТОП найнепрактичніших рішень під час ремонту

Двері в санвузол з вітальні

За словами дизайнерки інтер'єру, таке рішення часто застосовується в квартирах-студіях, де коридор прибирають, щоб зробити більше корисної площі. У той же час рішення не дуже вдале, адже сховатися від сторонніх звуків ніяк не вдасться.

Ліжко в ніші

Такий хід дуже економить місце, але непрактичний в побуті. Вікторія Файнблат рекомендує зробити проходи з двох сторін ліжка – це поліпшить користування, полегшить застилання ліжка і прибирання.

Бюджетна кухня з дорогими фасадами

Кухонний гарнітур – задоволення не з дешевих. Багато хто робить внутрішню частину з простого ДСП, але при цьому замовляє дорогі фасади.

Відбувається наступне: ви вішаєте на ДСП важкі дерев'яні або скляні фасади, які з часом починають вириватися, провисати, і доставляти вам масу незручностей. Моя рекомендація така: якщо дуже-дуже хочеться, поставте каркас, але не купуйте фасади, якщо не вистачає грошей. Потім, з часом, ви їх можете докупити. Або ж другий варіант – візьміть більш бюджетні фасади, наприклад, МДФ або інші полегшені конструкції, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

Занадто маленький телевізор

Багато хто зараз зовсім не дивиться телевізор, але все ж купують його. Найчастіше – це маленька плазма. Якщо ви вирішили купувати телевізор, пам'ятайте, що його розміри повинні бути пропорційні приміщенню.

Шпалери з малюнком

Подібне рішення виглядає ефектно перших кілька тижнів. Якщо ви хочете шпалери з малюнком або фотошпалери, оформіть ними акцентну стіну, а не всі приміщення, – очі повинніен відпочивати.

Вікна без штор

У моді – мінімалізм, але будь-який інтер'єр виглядає незавершеним і неповним без штор. Також є такі мінуси, як потрапляння зайвого сонячного світла і погляди у вікна. Штора прикрасить приміщення.

Темна підлога і темні меблі

За словами Вікторії Файнблат, не варто робити темною і підлоги, і меблі, інакше все зіллється. Вибираючи темні елементи, слід пам'ятати, що пил на них видно миттєво.

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Занадто габаритні меблі

Перед тим, як замовляти меблі великого розміру, слід переконатися, що вони точно підійдуть для певного приміщення.

Меблі з однієї колекції

Слід вибирати предмети меблів з різних колекцій. Зробіть колаж з вибраних елементів, щоб переконатися, що вони поєднуються.

Робіть ремонт так, щоб він був поза часом / Фото ivd

Сліпе слідування тенденціям

У гонитві за новинками, потрібно вирішити, що важливіше, адже мода – швидкоплинна.

Консультація

Роблячи ремонт, багато хто допускається помилок роблять помилки. Це відбувається через відсутність досвіду. Обов'язково консультуйтеся з професіоналами, неважливо це дизайнер або консультант в магазині.