Як створити інтер'єр з родзинкою: важливі кроки, які не можна ігнорувати

Джерело:Інстаграм Ольги Максимової
Найдорожчий і шикарний інтер'єр можна зіпсувати навіть однією річчю або предметом. Найчастіше нею виступає декоративний елемент.
У той же час декор може стати родзинкою будь-якого приміщення. Які нюанси потрібно враховувати, декоруючи кімнату, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Максимова.
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Декор – та сама родзинка, яка завершує повністю образ інтер'єру, оживляє і робить особливим, перетворюючи простір на витвір мистецтва. Але все це реально лише у тому випадку, якщо декор підібраний правильно, де текстура, форма, стиль і, звичайно ж, колірне рішення відповідає задуму дизайнерського рішення,
– зазначила Максимова.
Декор повинен вписуватися в інтер'єр / Фото dekor-interier
Текстиль повинен гармонійно виглядати / Фото pinterest
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Вибирайте постільну білизну красивих кольорів і відтінків / Фото pinterest
Звичайно, найчастіше стильний якісний декор коштує недешево, але все ж не потрібно нехтувати таким важливим завершальним етапом,
– резюмувала Ольга Максимова.