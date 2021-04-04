Як створити інтер'єр з родзинкою: важливі кроки, які не можна ігнорувати

Найдорожчий і шикарний інтер'єр можна зіпсувати навіть однією річчю або предметом. Найчастіше нею виступає декоративний елемент.

У той же час декор може стати родзинкою будь-якого приміщення. Які нюанси потрібно враховувати, декоруючи кімнату, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Максимова.

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Декор – та сама родзинка, яка завершує повністю образ інтер'єру, оживляє і робить особливим, перетворюючи простір на витвір мистецтва. Але все це реально лише у тому випадку, якщо декор підібраний правильно, де текстура, форма, стиль і, звичайно ж, колірне рішення відповідає задуму дизайнерського рішення,

– зазначила Максимова.

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Посуд, постільна білизна і навіть рушники у душі, за словами дизайнерки інтер'єру, не повинні дратувати . Вони мають прикрашати інтер'єр, але при цьому "не вибиватися" з нього.

. Вони мають прикрашати інтер'єр, але при цьому "не вибиватися" з нього. Ідеальний декор красиво виглядає як окремий предмет, при цьому не дратує внутрішній світ власника.

Декор повинен вписуватися в інтер'єр / Фото dekor-interier

Текстиль не повинен створювати візуальний шум, від якого людина втомлюється протягом дня.

Текстиль повинен гармонійно виглядати​ / Фото pinterest

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Уникайте безглуздих квітів і інших дивних малюнків на постільній білизні і пледах.

Вибирайте постільну білизну красивих кольорів і відтінків / Фото pinterest

Приберіть непотрібні сувеніри на полицях – вони можуть псувати вигляд вашого житла.

Звичайно, найчастіше стильний якісний декор коштує недешево, але все ж не потрібно нехтувати таким важливим завершальним етапом,

– резюмувала Ольга Максимова.