Как создать интерьер с изюминкой: важные шаги, которые нельзя игнорировать
Самый дорогой и шикарный интерьер можно испортить всего одной вещью или предметом. Чаще всего им выступает декоративный элемент.
Источник:Инстаграм Ольги Максимовой
В то же время декор может стать изюминкой любого помещения. Какие нюансы нужно учитывать, декорируя комнату, рассказала дизайнер интерьера Ольга Максимова.
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Декор – та самая изюминка, которая завершает полностью образ интерьера, оживляет и делает особенным, превращая пространство в произведение искусства. Но все это реально лишь в том случае, если декор подобран правильно, где текстура, форма, стиль и, конечно же, цветовое решение соответствует задумке дизайнерского решения,
– отметила Максимова.
Правильный декор для квартиры: что учесть
- Посуда, постельное белье и даже полотенца в душе, по словам дизайнера интерьера, не должны раздражать. Они должны украшать интерьер, но при этом "не выбиваться" из него.
- Идеальный декор красиво выглядит как отдельный предмет, при этом не раздражает внутренний мир владельца.
Декор должен вписываться в интерьер / Фото dekor-interier
- Текстиль не должен создавать визуальный шум, от которого человек устает в течение дня.
Текстиль должен гармонично выглядеть / Фото pinterest
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- Избегайте нелепых цветов и других странных рисунков на постельном белье и пледах.
Выбирайте постельное белье в красивых цветах и оттенках / Фото pinterest
- Уберите ненужные сувениры на полках – они могут портить вид вашего жилья.
Конечно, зачастую стильный качественный декор стоит недешево, но все же не нужно пренебрегать таким важным завершающим этапом,
– резюмировала Ольга Максимова.
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