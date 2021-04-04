Самый дорогой и шикарный интерьер можно испортить всего одной вещью или предметом. Чаще всего им выступает декоративный элемент.

В то же время декор может стать изюминкой любого помещения. Какие нюансы нужно учитывать, декорируя комнату, рассказала дизайнер интерьера Ольга Максимова.

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Декор – та самая изюминка, которая завершает полностью образ интерьера, оживляет и делает особенным, превращая пространство в произведение искусства. Но все это реально лишь в том случае, если декор подобран правильно, где текстура, форма, стиль и, конечно же, цветовое решение соответствует задумке дизайнерского решения,

– отметила Максимова.

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Посуда, постельное белье и даже полотенца в душе, по словам дизайнера интерьера, не должны раздражать . Они должны украшать интерьер, но при этом "не выбиваться" из него.

. Они должны украшать интерьер, но при этом "не выбиваться" из него. Идеальный декор красиво выглядит как отдельный предмет, при этом не раздражает внутренний мир владельца.

Декор должен вписываться в интерьер / Фото dekor-interier

Текстиль не должен создавать визуальный шум, от которого человек устает в течение дня.

Текстиль должен гармонично выглядеть / Фото pinterest

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Избегайте нелепых цветов и других странных рисунков на постельном белье и пледах.

Выбирайте постельное белье в красивых цветах и оттенках / Фото pinterest

Уберите ненужные сувениры на полках – они могут портить вид вашего жилья.

Конечно, зачастую стильный качественный декор стоит недешево, но все же не нужно пренебрегать таким важным завершающим этапом,

– резюмировала Ольга Максимова.