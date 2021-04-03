Вузький передпокій – досить часте явище у квартирах. Особливо це стосується старих будинків.

Для того щоб приміщення здавалося більшим і при цьому було функціональним, важливо продумати всі дрібниці до ремонту. Цікавими лайфхаками поділилася дизайнерка інтер'єру з Yaranga Interior Design.

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Лайфхаки для вузького передпокою

Візуально розширити і збільшити простір можна, якщо покласти на підлогу плитку, яка імітує дошку не поздовжньо, а поперек,

– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

Декоруйте стіни контрастними вставками у молдингах чи бра, якщо таке рішення вписується в ваш стиль.

чи бра, якщо таке рішення вписується в ваш стиль. Дзеркала і світлові лінії по стіні дозволять візуально збільшити простір і додадуть йому світла.

дозволять візуально збільшити простір і додадуть йому світла. Зробіть невидиму шафа з дзеркал, щоб вона "загубилася" у приміщенні, а її бічні частини максимально наблизьте до кольору стін.

Шафа з дзеркал додасть світла і легкості передпокою / Фото remoo

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Реорганізуйте організацію дверних прорізів, щоб простінок з боку передпокою був довшим і з'явилася можливість встановити туди шафу (якщо стіни не монолітні і не несучі),

– порекомендувала дизайнерка інтер'єру.

Продумайте дизайн передпокою заздалегідь, щоб не упустити нічого важливого / Фото pinterest