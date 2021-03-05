Кожен власник житла хоче, щоб його інтер'єр був особливим. Для цього продумати все до дрібниць.

Які прийоми дозволять створити щасливий інтер'єр – розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.

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Щасливий інтер'єр: основні правила

Освітлення

Цей момент необхідно ретельно продумати на етапі ремонту. За словами дизайнерів інтер'єру, можна встановити інтелектуальні електрогаджети і використовувати у кімнаті відразу кілька світлових приладів. Також відмінним рішенням є дзеркала – вони зроблять приміщення світлим.

Грамотне зонування

Найпростіший спосіб зонувати кімнату – переставити предмети меблів. Також можна використовувати мобільні, легковагі перегородки.

Акценти

В інтер'єрі повинно бути щось, що чіпляє. Це можуть бути контрастні подушки на дивані, яскрава картина або незвичайні аксесуари на полиці. За словами дизайнерів інтер'єру, такі деталі зроблять приміщення свіжим.

Акцентом може бути будь-який предмет в інтер'єрі / Фото pinterest

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Нескучний текстиль

Нові яскраві штори з геометричним принтом, колекція подушок з різнокольоровими візерунками змінять вітальню і будуть радувати око,

– розповіли фахівці.

Зелений декор

Живі рослини – це не лише відмінні іонізатори повітря, але і елементи декору. Крім того, очі відпочивають, дивлячись на зелені квіти.

Живі рослини зроблять інтер'єр свіжим і соковитим​ / Фото krot