Як українці інвестують в нерухомість під час пандемії COVID-19: що купують

У 2020 році житлова нерухомість в Україні, не дивлячись на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, мала попит. Українці все частіше стали розглядати житло з метою інвестицій.

Потенційні клієнти ділилися на 2 категорії: покупці та інвестори. Що вони підшукували – читайте далі.

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Що шукали найчастіше

За даними сервісу OLX Нерухомість, у 2020 році жителі Києва та Одеси переважно підбирали житло на вторинному ринку. Попит мали однокімнатні квартири. Менш популярними були аналогічні квартири у Львові. Двокімнатне житло однаково шукали у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові.

На вторинному ринку підбирали однушки / Фото Pixabay

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Інвестиції в новобудови

У новобудовах українці шукали однокімнатні квартири. Цей варіант найбільш доступний за ціною, зручний для інвестування, а також його легше продати або здати в оренду.

Всім відомо, що при покупці житла на етапі котловану можна отримати максимальний прибуток, адже в цей момент ціна за "квадрат" найнижча. Однак слід враховувати й можливі ризики.

При цьому у 2020 році більшість інвесторів підшукували вже побудовані будинки – це дозволяє мінімізувати ризики.

На ціни вплинуло банкрутство двох системних забудовників – "Аркади" та "Укрбуду". Багато інвесторів побоялися вкладати у первинне житло. Тому відбувся перерозподіл: зросли ціни на готові квадратні метри,

– пояснила генеральна директорка групи компаній KDU Realty Group Олена Маленкова.

За словами експертів, на первинному ринку найбільший попит мали одно- і двокімнатні квартири у Києві та Одесі, а у Харкові, Львові та Дніпрі частіше шукали дво- і трикімнатне житло.