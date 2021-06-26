Такий варіант також дозволяє працювати віддалено і комфортно проводити час з дітьми. Які варіанти підбирають українці та за скільки можна винайняти житло на літо – читайте далі.
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Где ищут жилье
Чаще всего украинцы подбирают дома на лето вблизи Киева и Одессы. По данным OLX Недвижимость, чаще всего это:
- Осокорки (Киев) – 774 запросов за месяц.
- Пуща-Водица (Киевская область) – 757 запросов.
- Бортничи (Киев) – 494 запросов.
- Малиновский район (Одесса) – 484 запросов.
- Совиньон (Одесская область) – 442 запросов.
- Хотяновка (Киевская область) – 410 запросов.
Наиболее востребованная недвижимость на лето: таунхаусы, части домов и дачи.
Украинцы подбирают на лето таунхаусы, коттеджи и части домов / Фото Pixabay
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Сколько стоит жилье на лето
Популярные таунхаусы в Киевской области предлагают по цене порядка 30 тысяч гривен в месяц. Коттедж обойдется дороже – средняя цена на этот вид недвижимости составляет около 34 тысяч гривен в месяц. Здесь важно учитывать близость к городу. Например, под Киевом коттедж обойдется 72 тысячи гривен, а в Одессе – 28 тысяч гривен ежемесячно.
Обычный дом на лето можно подобрать по более низкой цене. Например, в Херсонской и Запорожской областях они доступны по цене 1,5 тысячи гривен в месяц, в Полтавской и Черниговской – от 2,5 тысячи гривен.
Спрос на загородную недвижимость, по словам экспертов, превышает предложения на рынке.