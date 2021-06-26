Такий варіант також дозволяє працювати віддалено і комфортно проводити час з дітьми. Які варіанти підбирають українці та за скільки можна винайняти житло на літо – читайте далі.

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Где ищут жилье

Чаще всего украинцы подбирают дома на лето вблизи Киева и Одессы. По данным OLX Недвижимость, чаще всего это:

Осокорки (Киев) – 774 запросов за месяц.

Пуща-Водица (Киевская область) – 757 запросов.

Бортничи (Киев) – 494 запросов.

Малиновский район (Одесса) – 484 запросов.

Совиньон (Одесская область) – 442 запросов.

Хотяновка (Киевская область) – 410 запросов.

Наиболее востребованная недвижимость на лето: таунхаусы, части домов и дачи.

Украинцы подбирают на лето таунхаусы, коттеджи и части домов / Фото Pixabay

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Сколько стоит жилье на лето

Популярные таунхаусы в Киевской области предлагают по цене порядка 30 тысяч гривен в месяц. Коттедж обойдется дороже – средняя цена на этот вид недвижимости составляет около 34 тысяч гривен в месяц. Здесь важно учитывать близость к городу. Например, под Киевом коттедж обойдется 72 тысячи гривен, а в Одессе – 28 тысяч гривен ежемесячно.

Самые бюджетные варианты можно найти в Ивано-Франковской области (около 7 тысяч гривен) и Львовской областях (11 тысяч гривен).

Обычный дом на лето можно подобрать по более низкой цене. Например, в Херсонской и Запорожской областях они доступны по цене 1,5 тысячи гривен в месяц, в Полтавской и Черниговской – от 2,5 тысячи гривен.

Средняя цена дачи на лето по Украине – 9,7 тысячи гривен, но вблизи Одессы жилье обойдется около 27 тысяч гривен в месяц.

Спрос на загородную недвижимость, по словам экспертов, превышает предложения на рынке.