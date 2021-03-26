Як вибрати підлогове покриття: 5 порад від дизайнерки інтер'єру

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Плануючи ремонт у квартирі, кожен власник роздумує над тим, яке підлогове покриття обрати. На ринку представлено безліч варіантів.
На що потрібно звернути увагу та що врахувати, обираючи підлогове покриття, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.
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Обираючи підлогове покриття, потрібно врахувати кілька моментів / Фото optolov
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Якщо знехтувати цим правилом і зробити все в одному кольорі, може виникнути відчуття, що "земля йде з-під наших ніг",
– пояснила Наталя Руснак.