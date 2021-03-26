Як вибрати підлогове покриття: 5 порад від дизайнерки інтер'єру

Плануючи ремонт у квартирі, кожен власник роздумує над тим, яке підлогове покриття обрати. На ринку представлено безліч варіантів.

На що потрібно звернути увагу та що врахувати, обираючи підлогове покриття, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.

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ТОП-5 порад при виборі підлогового покриття

Візуальна концепція. За словами Наталі Руснак, потрібно знайти та зберегти кілька картинок. На основі них потрібно обрати колірну гаму. Обираючи підлогу, не беріть на "око". У виробника покриття можна попросити реальні зразки, щоб була змога побачити їх вживу та порівняти. Вибираючи відтінок, врахуйте, що дуже насичені та темні кольори на підлозі візуально зменшуватимуть простір. При невеликій площі рекомендується обиирати світлі тони для підлогового покриття.

Обираючи підлогове покриття, потрібно врахувати кілька моментів / Фото optolov

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Підлога має бути на тон темнішою, ніж колір стін.

Якщо знехтувати цим правилом і зробити все в одному кольорі, може виникнути відчуття, що "земля йде з-під наших ніг",

– пояснила Наталя Руснак.