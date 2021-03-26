Планируя ремонт в квартире, каждый владелец размышляет над тем, какое напольное покрытие выбрать. На рынке представлено множество вариантов.

На что нужно обратить внимание и что учесть, выбирая напольное покрытие, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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ТОП-5 советов при выборе напольного покрытия

Визуальная концепция. По словам Натальи Руснак, нужно найти и сохранить несколько картинок. На основе них нужно выбрать цветовую гамму. Выбирая пол, не берите на "глаз". У производителя покрытия можно попросить реальные образцы, чтобы была возможность увидеть их вживую и сравнить. Выбирая оттенок, учтите, что очень насыщенные и темные цвета на полу визуально уменьшают пространство. При небольшой площади рекомендуется выбирать светлые тона для напольного покрытия.

Выбирая напольное покрытие, нужно учесть несколько моментов​ / Фото optolov

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Пол должен быть на тон темнее, чем цвет стен.

Если пренебречь этим и сделать все в одном цвете, может возникнуть ощущение, что "земля уходит из-под наших ног",

– пояснила Наталья Руснак.