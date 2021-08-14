Деякі нюанси можуть ускладнити ремонт і будь-які роботи у квартирі. На що потрібно звернути увагу при виборі – розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар.

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Моє завдання – допомогти вам, а не засуджувати проєктувальників. У них свої завдання та виклики,

– зазначила Бондар.

На що звернути увагу при виборі планування

Ольга Бондар показала 8 планувань і пояснила, що з ними не так.

1. Масштаб або диван для котика

За словами дизайнерки інтер'єру, перед покупкою потрібно обов'язково перевіряти масштаб предметів, зазначених на плануванні. Часто там елементи, які за розмірами підходять для домашніх тварин, а не людей.

Перевіряйте масштаб предметів на плануванні / Фото з інстаграму Ольги Бондар

2. Форма квартири

Звертайте увагу на форму квартири. Ольга Бондар зазначила, що чим менше форма квартири нагадує квадрат або прямокутник, тим більше проблем виникне з розстановкою меблів.

Найпростіші варіанти – квартира у формі квадрата або прямокутника / Фото з інстаграму Ольги Бондар

3. Коридор

Часто у квартирах коридор займає дуже велику частину, але при цьому його складно функціонально використати. Зазвичай це довгий вузький коридор з великою кількістю дверей.

Вузькі коридори – це незручно​ / Фото з інстаграму Ольги Бондар

4. Несучі стіни

Ще один коридор і несучі (біль і страждання) стіни. Ось тут вхід у найдальшу спальню ми не зможемо поміняти, а отже, довгий коридор залишається. Спасибі, він хоча б ширший, ніж у попередньому прикладі,

– уточнила Ольга Бондар.

Несучі стіни та вузькі коридори – проблема для власників / Фото з інстаграму Ольги Бондар

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5. Нескінченні виступи

Мені ця квартира нагадала випадковий набір квадратиків, Pixel. Знову ж таки, враховуйте, що це все потрібно обігравати. Можна втомитися,

– прокоментувала планування дизайнерка інтер'єру.

Це планування буде непросто обіграти/ Фото з інстаграму Ольги Бондар

6. Складні форми

У цьому випадку в плануванні дуже складні форми й несучі стіни. Коридор становить 28% від загальної площі квартири.

У цій квартирі коридор займає 28% площі​ / Фото з інстаграму Ольги Бондар

7. Квартира на два боки

У таких плануваннях неможливо збільшити кухню. Цей момент слід враховувати до придбання квартири.

У такому плануванні неможливо збільшити кухню / Фото з інстаграму Ольги Бондар

8. Вікна

Непоганий начебто човен, і плисти можна. Не видно тільки куди. Подивіться на кількість і розташування вікон. Так-так, вам не здалося, вікно одне на всю кухню-вітальню там, де лоджія,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

У цій кухні-вітальні лише одне вікно​ / Фото з інстаграму Ольги Бондар