Планування квартири в новобудові: як вибрати та що з'ясувати перед покупкою

При покупці квартири в новобудові одним з найбільш найважливіших моментів є планування. Воно може бути різних типів.
Вибір залежить від уподобань та побажань власника. На що при цьому слід звернути увагу – читайте нижче.
Не проґавте Проводка у новобудові: чи потрібно її міняти та що варто знати
Які планування бувають
В першу чергу необхідно визначитися з плануванням. Воно може бути:
- закритим;
- відкритим;
- частково закритим.
Закрите планування
Це варіант найбільш звичний для українців. У таких квартирах всі кімнати ізольовані одна від одної. Це означає, що планування підходить для великих сімей.
Закрите планування – найпоширеніший варіант / Фото indizajn
Відкрите планування
Вільне планування останніми роками має попит серед покупців в Україні. Це відкритий простір, який можна зонувати на свій смак. Підійде такий варіант тим, хто любить свободу і "повітря" в приміщенні.
Відкрите планування найчастіше вибирають самотні люди та пари без дітей / Фото trizio
Частково закрите
У цьому випадку приватна частина (спальні) ізольована, а кухня, вітальня і їдальня об'єднуються. Відмінний варіант як для пар, так і для великих сімей. Адже планування дозволяє проводити час разом у кухні-вітальні, але при цьому мати особистий простір.
Таке планування дозволяє збиратися в кухні-вітальні, але мати ізольовані кімнати / Фото pinterest
Важливо В Україні хочуть ввести нові податки при продажу квартир: що може змінитися
Як вибрати планування
Перед тим як купувати квартиру, складіть список вимог. У них повинні бути враховані побажання всіх членів сім'ї.
- Функціональність. Необхідно розуміти мінімум, який повинен бути у квартирі. Наприклад, 1 чи 2 санвузли або наявність кухні-вітальні можуть бути вирішальним фактором у виборі квартири.
- Кількість кімнат. Визначтеся, скільки ізольованих приміщень має бути. Це залежить від складу сім'ї та особливостей її членів (наприклад, деяким потрібна кімната під робочий кабінет).
- Необхідні меблі та техніка. Продумайте, які предмети меблів вам обов'язково потрібні й де вони будуть розміщені.
- Наявність балкону чи лоджії.
- Можливість перепланування. Цей момент також слід уточнити до покупки житла.
При виборі квартири, пам'ятайте, що ця покупка не на день і не на рік, тому підійти до питання потрібно максимально уважно. У деяких об'єктах нерухомості немає можливості зробити перепланування, тому слід заздалегідь продумати своє розміщення у квартирі.
Вибираючи планування, відштовхуйтесь від уподобань всіх членів сім'ї / Фото trizio