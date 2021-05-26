Планування квартири в новобудові: як вибрати та що з'ясувати перед покупкою

При покупці квартири в новобудові одним з найбільш найважливіших моментів є планування. Воно може бути різних типів.

Вибір залежить від уподобань та побажань власника. На що при цьому слід звернути увагу – читайте нижче.

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Які планування бувають

В першу чергу необхідно визначитися з плануванням. Воно може бути:

закритим;

відкритим;

частково закритим.

Закрите планування

Це варіант найбільш звичний для українців. У таких квартирах всі кімнати ізольовані одна від одної. Це означає, що планування підходить для великих сімей.

Закрите планування – найпоширеніший варіант / Фото indizajn

Відкрите планування

Вільне планування останніми роками має попит серед покупців в Україні. Це відкритий простір, який можна зонувати на свій смак. Підійде такий варіант тим, хто любить свободу і "повітря" в приміщенні.

Відкрите планування найчастіше вибирають самотні люди та пари без дітей / Фото trizio

Частково закрите

У цьому випадку приватна частина (спальні) ізольована, а кухня, вітальня і їдальня об'єднуються. Відмінний варіант як для пар, так і для великих сімей. Адже планування дозволяє проводити час разом у кухні-вітальні, але при цьому мати особистий простір.

Таке планування дозволяє збиратися в кухні-вітальні, але мати ізольовані кімнати / Фото pinterest

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Як вибрати планування

Перед тим як купувати квартиру, складіть список вимог. У них повинні бути враховані побажання всіх членів сім'ї.

Функціональність. Необхідно розуміти мінімум, який повинен бути у квартирі. Наприклад, 1 чи 2 санвузли або наявність кухні-вітальні можуть бути вирішальним фактором у виборі квартири.

Необхідно розуміти мінімум, який повинен бути у квартирі. Наприклад, 1 чи 2 санвузли або наявність кухні-вітальні можуть бути вирішальним фактором у виборі квартири. Кількість кімнат. Визначтеся, скільки ізольованих приміщень має бути. Це залежить від складу сім'ї та особливостей її членів (наприклад, деяким потрібна кімната під робочий кабінет).

Визначтеся, скільки ізольованих приміщень має бути. Це залежить від складу сім'ї та особливостей її членів (наприклад, деяким потрібна кімната під робочий кабінет). Необхідні меблі та техніка. Продумайте, які предмети меблів вам обов'язково потрібні й де вони будуть розміщені.

Наявність балкону чи лоджії.

Можливість перепланування. Цей момент також слід уточнити до покупки житла.

Наприклад, для багатьох обов'язковою умовою є наявність гардеробної або місця під неї. Не у всіх плануваннях передбачена така можливість.

При виборі квартири, пам'ятайте, що ця покупка не на день і не на рік, тому підійти до питання потрібно максимально уважно. У деяких об'єктах нерухомості немає можливості зробити перепланування, тому слід заздалегідь продумати своє розміщення у квартирі.

Вибираючи планування, відштовхуйтесь від уподобань всіх членів сім'ї​ / Фото trizio