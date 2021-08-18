Мандрівка у минуле: як виглядали українські будинки 200 років тому

Українське традиційне житло завжди було символом добробуту та місцем родинних зустрічей. Українці вважали домівку окремим світом, а не лише фундаментом.

Протягом століть національне житло українців вдосконалювалося, однак у ньому завжди відбивалися народні традиції та звичаї. Як виглядали домівки колись – дивіться далі.

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Будівництво житла

Українці завжди по-особливому ставилися до своїх домівок. Це відчувалося уже на етапі вибору місця для будівництва хати. Люди враховували безліч нюансів та обрядів.

Зокрема вважалося, що помешкання не могло розташовуватися на місці, де раніше була дорога, в заплаві або у руслі ріки, яка пересохла. Крім того, домівка не мала бути меншою за розмірами, аніж попередня (щоб не зменшилася родина). Також не підходили місця, де раніше була стайня чи хлів, де часто сварилися чи хворіли та ін.

Цікаво, що раніше для того, щоб підібрати місце для нової оселі, зверталися за порадою до старших людей і навіть ходили до ворожок. Хатину зазвичай починали будувати влітку чи навесні у вівторок, четвер, п'ятницю та суботу. Ці дні вважалися найбільш сприятливими для початку робіт.

Хатина із саману – суміші глини, соломи та піску / Фото dnipro.libr.dp.ua

Традиційним житлом в Україні у XVIII – XIX століттях була білена хата під солом'яним дахом. Часто її прикрашали яскраві візерунки.

Однак у різних регіонах домівки мали свої особливості. Відрізнялися не лише матеріали, які використовувалися для будівництва, але й технології. Популярними були хати-мазанки з дерев'яним каркасом, який забивали сумішшю з глини та білили з обох боків. Ще один варіант – хати з саману (цегла з суміші глини, соломи та піску). Ця технологія була поширеною на Придніпров'ї.

Так виглядає саман / Фото Wikipedia

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Як виглядали традиційні домівки

Ззовні житло показувало смаки родини, яка там проживала, та неповторність регіону, де воно розташоване. Якщо говорити про планування, зазвичай воно мало форму витягнутого прямокутника.

Спочатку популярними були однокамерні хати – у них кімната виконувала функції й сіней, і комори. Згодом з'явилося двокамерне житло (у Західній Україні воно переважало до початку XX століття), де, крім світлиці, були сіни. Наприкінці XIX – на початку XX століття українці почали будувати трикамерні будівлі, які складалися зі світлиці, сіней та комори. Однак площа приміщень зазвичай суттєво не змінювалася.

Оздоблення домівок

У хатині завжди була піч, стіл, який стояв у кутку, лава, скриня зі святковим і повсякденним одягом, та "найсвятіше" місце – покуття. Тут садили почесних гостей та наречених, ставили дідух, розміщували полички з вишитими рушниками для священних образів.

Українці завжди прикрашали оселю та доглядали за нею / Фото Vseosvita

Особливе значення мала піч. Її розмальовували гарними візерунками. Якщо сім'я переселялася до нової оселі, зі старої печі приносили жарину, щоб запалити родинне вогнище у новій хаті.

Піч мала особливе значення для українців / Фото Gorodnyamuzei

Художнє оздоблення вважалося однією з найяскравіших особливостей українського народного житла. Люди вірили, що воно має захисну функцію та вбереже від лиха. Наприклад, червоний колір в інтер'єрі мав вберегти від біди, а червона смуга на стінах, трохи вище підлоги, мала захистити від нечисті.

У кожному регіоні були свої особливості будівництва та облаштування домівок / Фото dnipro.libr.dp.ua

Також у хатах розміщували різні обереги та предмети, прикрашали вікна, комини та двері різними символами. Що стосується орнаментів, їм теж приділяли значну увагу (вони мали оберігати мешканців від лихої сили), однак у кожному регіоні зображення відрізнялися. Поширеними були червоний, жовтий та синій кольори.

Хатини завжди були побілені та прикрашені / Фото Etnoxata

Для українців домівка завжди була родинним осередком та найзатишнішим місцем. Кожна хата мала свої особливості, які сформувалися завдяки традиціям та звичаям.

Інтер'єр української домівки завжди був яскравим / Фото Vilingstore

Як виглядали українські домівки 100 – 200 років тому / Фото Etnoxata

Сьогодні ж українські домівки мають зовсім інший вигляд. Однак ми все ж зберігаємо в пам'яті ті традиції, які заснували наші предки, та нерідко ними керуємось, коли зводимо власне житло.