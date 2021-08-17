Експерти впевнені, що надалі ціни лише зростатимуть. За скільки можна купити житло у столиці – читайте далі.

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Що відбувається на столичному ринку нерухомості

За даними аналітиків OLX Нерухомість, у перший локдаун навесні 2020 року ціни на житло просіли на 3,25%. Однак далі ціни показали суттєве зростання.

На вторинному ринку у Києві наступна ситуація:

Середня ціна однокімнатної квартири у будинках, побудованих до 2011 року, зросла на 17% – до 41 тисячі доларів (1,1 мільйона гривень), двокімнатної – на 18% – до 59 тисяч доларів (1,6 мільйона гривень), трикімнатної – на 23% – до 83,3 тисячі доларів (2,2 мільйона гривень).

Житло у Києві дорожчає, не дивлячись на пандемію / Фото OLX Нерухомість

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Ціни на житло у будинках від 2011 року:

У період з 1 червня по 1 серпня ціни на квартири у зазначених об'єктах підскочили на 6,5%.

За 1,5 року однокімнатні квартири додали у вартості 22%. Середня ціна у серпні 2021 року – 73 тисячі доларів (1,95 мільйона гривень), двокімнатні подорожчали на 21% – до 118,4 тисячі доларів (3,2 мільйона гривень), трикімнатні – на 22,5% – до 190 тисяч доларів (5,1 мільйона гривень).

Житло на етапі будівництва

За словами експертів, в Україні цей сегмент ринку нерухомості найбільш сильно відчув локдаун і зниження економічної діяльності. Однак у столиці ціни на житло після короткострокового зниження (на 3% у травні 2020 року) суттєво зросли.

За півтора року однокімнатні квартири на етапі будівництва подорожчали на 27% – до 50,5 тисячі доларів (1,35 мільйона гривень), двокімнатні – на 28% – до 72,5 тисячі доларів (1,95 мільйона гривень), трикімнатні – на 42% – до 100 тисяч доларів (2,7 мільйона гривень).

Аналітики впевнені, що нинішні ціни – не межа. В осінній період українці більш активно купують нерухомість, що відіб'ється на вартості. За прогнозом, зростання цін складе від 2 до 7%.