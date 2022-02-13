Як виглядає насолода життям: у Китаї спроєктували неймовірний готель

Поїздка на відпочинок – це час, коли хочеться запам'ятати кожну мить та враження. Цей неповторний досвід згодом перетворюється на калейдоскоп щасливих спогадів.

Sumei Skyline Coast Boutique Hotel – це нове творіння студії GS Design, яке вражає концептуальністю та розмахом. Цей готель у Китаї стане справжньою Меккою для тих, хто полюбляє особливі враження від відпочинку.

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Неначе у казці / Фото Archdaily

Площа готелю становить 3200 квадратних метрів. Головна концептаульна лінія – проникнення водних мотивів в інтер'єр.

Витримана розкіш / Фото Archdaily

Дизайнерам вдалося максимізувати можливість насолоджуватися безкрайнім водним простором. Відкриті пейзажі дозволили максимально спростити інтер'єр, щоб він не відволікав увагу від захвату від локації.

Особливість інтер'єру виражена формами / Фото Archdaily

Кожен елемент інтер'єру наслідує хвилі, які оточують готель. Білий колір – найкращий вибір для того, щоб створити гармонічну ідилію, в якій вичурні деталі просто зайві.

Коли акценти зайві / Фото Archdaily