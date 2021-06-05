Проєкт особняка належить агентству The One американського кінопродюсера Найла Ніамі. Як виглядає гігантський об'єкт нерухомості – дивіться нижче.

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Що є в будинку

Особняк площею 9755 квадратних метрів будували 8 років. У ньому є 21 спальня, кімната-люкс площею майже 511 квадратних метрів, 42 ванних кімнати, 7 басейнів, винний льох, боулінг, іподром, кінотеатр на 32 місця, нічний клуб, гараж для 50 автомобілів.

Будинок оцінюється в 500 мільйонів доларів​ / Скриншот ProducerMichael, youtube

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