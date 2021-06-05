Проект особняка принадлежит агентству The One американского кинопродюсера Найла Ниами. Как выглядит гигантский объект недвижимости – смотрите ниже.

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Что есть в доме

Особняк площадью 9755 квадратных метров строили 8 лет. В нем есть 21 спальня, комната-люкс площадью почти 511 квадратных метров, 42 ванных комнаты, 7 бассейнов, винный погреб, боулинг, ипподром, кинотеатр на 32 места, ночной клуб, гараж для 50 автомобилей.

Дом оценивается в 500 миллионов долларов / Скриншот ProducerMichael, youtube

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Как выглядит самый большой особняк в мире / Скриншоты ProducerMichael, youtube

Смотрите видео с экскурсией по самому большому особняку в мире: