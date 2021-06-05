Як виглядає найбільший особняк у світі за 500 мільйонів доларів: фото та відео

Найбільший приватний будинок у світі розташований в елітному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр (США). Його вартість оцінюється в 500 мільйонів доларів (13,6 мільярда гривень).
Проєкт особняка належить агентству The One американського кінопродюсера Найла Ніамі. Як виглядає гігантський об'єкт нерухомості – дивіться нижче.
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Що є в будинку
Особняк площею 9755 квадратних метрів будували 8 років. У ньому є 21 спальня, кімната-люкс площею майже 511 квадратних метрів, 42 ванних кімнати, 7 басейнів, винний льох, боулінг, іподром, кінотеатр на 32 місця, нічний клуб, гараж для 50 автомобілів.
Будинок оцінюється в 500 мільйонів доларів / Скриншот ProducerMichael, youtube
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Як виглядає найбільший особняк у світі / Скриншоти ProducerMichael, youtube
Дивіться відео з екскурсією по найбільшому особняку у світі: