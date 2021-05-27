Це місце славиться неймовірними об'єктами нерухомості. Найгарніші з них – дивіться нижче.

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Чим особливі будівлі

Розташування міста та нерухомості – не єдиний момент, яким може вразити Ель-Альто. Незвичайна архітектура – ще одна його фішка. Один з найвідоміших архітекторів Болівії Фредді Мамані Сильвестре зробив це місце унікальним, створивши яскраві й барвисті будівлі ув стилі Nuevo Andino. Їх вдалося сфотографувати фотографу і мандрівникові Юрію Сегалербі.

Розкішні особняки знаходяться на висоті 3850 метрів над рівнем моря / Фото pinterest

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Кожна будівля виконана у різних кольорах і відтінках, що дозволяє нескінченно захоплюватися роботами архітектора-самоука.

Кожна будівля має "свій характер" / Фото pinterest​

Багатоповерхівки з геометричними правильними фасадами й величезними вікнами тут називають чолетами (від французької – шале, великий будинок).

На першому поверсі, як правило, знаходяться магазини й лавки, на другому – велике приміщення для вечірок і свят, на третьому – житло, яке здається в оренду (це допомагає власникам повернути собі кошти, витрачені на зведення будинку). На верхньому поверсі розташовуються апартаменти власників.

Кожна будівля є унікальною / Фото pinterest

Вважається, що подібні будинки в архітектора замовляють заможні індіанці аймара.

Заможні індіанці все частіше звертаються до архітектора / Фото pinterest

Як виглядають будинки в Ель-Альто / Фото Юрія Сегалерби, pinterest