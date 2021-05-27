Це місце славиться неймовірними об'єктами нерухомості. Найгарніші з них – дивіться нижче.
Цікаво Купівля квартири у новобудові: важливі критерії, які потрібно врахувати
Чим особливі будівлі
Розташування міста та нерухомості – не єдиний момент, яким може вразити Ель-Альто. Незвичайна архітектура – ще одна його фішка. Один з найвідоміших архітекторів Болівії Фредді Мамані Сильвестре зробив це місце унікальним, створивши яскраві й барвисті будівлі ув стилі Nuevo Andino. Їх вдалося сфотографувати фотографу і мандрівникові Юрію Сегалербі.
Розкішні особняки знаходяться на висоті 3850 метрів над рівнем моря / Фото pinterest
Не проґавте Відома телеведуча вдруге купила один і той самий будинок: як це сталося
Кожна будівля виконана у різних кольорах і відтінках, що дозволяє нескінченно захоплюватися роботами архітектора-самоука.
Кожна будівля має "свій характер" / Фото pinterest
Багатоповерхівки з геометричними правильними фасадами й величезними вікнами тут називають чолетами (від французької – шале, великий будинок).
Кожна будівля є унікальною / Фото pinterest
Вважається, що подібні будинки в архітектора замовляють заможні індіанці аймара.
Заможні індіанці все частіше звертаються до архітектора / Фото pinterest
Як виглядають будинки в Ель-Альто / Фото Юрія Сегалерби, pinterest