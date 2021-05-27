Это место славится невероятными объектами недвижимости. Самые красивые из них – смотрите ниже.

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Чем особенны здания

Расположение города и недвижимости – не единственный момент, которым может поразить Эль-Альто. Необычная архитектура – еще одна его фишка. Один из самых известных архитекторов Боливии Фредди Мамани Сильвестре сделал это место уникальным, создав яркие и красочные строения в стиле Nuevo Andino. Их удалось запечатлеть фотографу и путешественнику Юрию Сегалербе.

Роскошные особняки находятся на высоте 3850 метров над уровнем моря / Фото pinterest

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Каждое здание выполнено в разных цветах и оттенках, что позволяет бесконечно восхищаться работами архитектора-самоучки.

Каждое здание имеет "свой характер" / Фото pinterest

Многоэтажки с геометрическими правильными фасадами и огромными окнами здесь называют чолетами (от французского – шале, большой дом).

На первом этаже, как правило, находятся магазины и скамейки, на втором – большое помещение для вечеринок и праздников, на третьем – жилье, которое сдается в аренду (это помогает собственникам вернуть себе средства, потраченные на строительство дома). На верхнем этаже располагаются апартаменты владельцев.

Каждое здание является уникальным / Фото pinterest

Считается, что подобные дома у архитектора заказывают состоятельные индейцы аймара.

Зажиточные индейцы все чаще обращаются к архитектору / Фото pinterest

Как выглядят дома в Эль-Альто / Фото Юрия Сегалербы, pinterest