Неймовірні будинки на висоті 4 тисячі метрів над рівнем моря: фото, які варто побачити

Місто Ель-Альто у Болівії – найбільш високий мегаполіс світу. Він знаходиться на висоті 3850 метрів над рівнем моря.
Це місце славиться неймовірними об'єктами нерухомості. Найгарніші з них – дивіться нижче.
Цікаво Купівля квартири у новобудові: важливі критерії, які потрібно врахувати
Чим особливі будівлі
Розташування міста та нерухомості – не єдиний момент, яким може вразити Ель-Альто. Незвичайна архітектура – ще одна його фішка. Один з найвідоміших архітекторів Болівії Фредді Мамані Сильвестре зробив це місце унікальним, створивши яскраві й барвисті будівлі ув стилі Nuevo Andino. Їх вдалося сфотографувати фотографу і мандрівникові Юрію Сегалербі.
Розкішні особняки знаходяться на висоті 3850 метрів над рівнем моря / Фото pinterest
Не проґавте Відома телеведуча вдруге купила один і той самий будинок: як це сталося
Кожна будівля виконана у різних кольорах і відтінках, що дозволяє нескінченно захоплюватися роботами архітектора-самоука.
Кожна будівля має "свій характер" / Фото pinterest
Багатоповерхівки з геометричними правильними фасадами й величезними вікнами тут називають чолетами (від французької – шале, великий будинок).На першому поверсі, як правило, знаходяться магазини й лавки, на другому – велике приміщення для вечірок і свят, на третьому – житло, яке здається в оренду (це допомагає власникам повернути собі кошти, витрачені на зведення будинку). На верхньому поверсі розташовуються апартаменти власників.
Кожна будівля є унікальною / Фото pinterest
Вважається, що подібні будинки в архітектора замовляють заможні індіанці аймара.
Заможні індіанці все частіше звертаються до архітектора / Фото pinterest
Як виглядають будинки в Ель-Альто / Фото Юрія Сегалерби, pinterest