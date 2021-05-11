Для того чтобы разместить все нужное в небольшой квартире, можно воспользоваться интересными лайфхаками. Ими поделилась дизайнер интерьера Ольга Бондарь.

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Лайфхаки для маленьких квартир

Количество помещений должно соответствовать количеству окон. Если в квартире два окна, а нужно три комнаты (кухня, спальня и детская), лучше, чтобы без окна была кухня, а не жилые комнаты. Площадь жилой комнаты должна составлять не менее 8 квадратных метров на одного человека или 10 квадратных метров на двоих. Ребенку следует отдать комнату большей площадью. Это связано с тем, что ему нужны зоны сна, учебы, игры и хранения. Если вы делаете кухню-гостиную на площади менее 15 квадратных метров, решите, какой зоной вы готовы пожертвовать – кухней, столовой или гостиной. Для удобной гардеробной нужно не менее, чем 3 квадратных метра. При этом самая удобная форма – П-образная.

В компактном жилье нужно продумать все мелочи / Фото pinterest

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Залог удобства маленькой квартиры – скрытые места для хранения. Используйте антресоли, мебель до потолка, хранение в диване и кровати и пр. Приобретая небольшое жилье, нужно быть готовым к компромиссам.

Выбирайте правильные по форме квартиры (квадрат, прямоугольник). Шансы все уместить увеличиваются многократно по сравнению с круглыми и треугольными квартирами,

– отметила Ольга Бондарь.

Помните об эргономике – просчитывайте минимальные расстояния заранее. Это поможет избежать дискомфорта. Несмотря на небольшую площадь, не спите на диванах. Выбирайте удобные спальные места.

Обязательно найдите место для удобной кровати / Фото pinterest

Продумайте планировку еще до покупки квартиры. Это поможет уместить все необходимое.

Не мудрите с дизайном. Чем проще – тем лучше,

– резюмировала дизайнер интерьера.