Для того чтобы разместить все нужное в небольшой квартире, можно воспользоваться интересными лайфхаками. Ими поделилась дизайнер интерьера Ольга Бондарь.
Интересно Как сделать темную квартиру светлее и радостнее: 6 советов от профи
Лайфхаки для маленьких квартир
- Количество помещений должно соответствовать количеству окон. Если в квартире два окна, а нужно три комнаты (кухня, спальня и детская), лучше, чтобы без окна была кухня, а не жилые комнаты.
- Площадь жилой комнаты должна составлять не менее 8 квадратных метров на одного человека или 10 квадратных метров на двоих.
- Ребенку следует отдать комнату большей площадью. Это связано с тем, что ему нужны зоны сна, учебы, игры и хранения.
- Если вы делаете кухню-гостиную на площади менее 15 квадратных метров, решите, какой зоной вы готовы пожертвовать – кухней, столовой или гостиной.
- Для удобной гардеробной нужно не менее, чем 3 квадратных метра. При этом самая удобная форма – П-образная.
В компактном жилье нужно продумать все мелочи / Фото pinterest
Читайте Опасные живые растения: от каких комнатных цветов лучше отказаться и почему
- Залог удобства маленькой квартиры – скрытые места для хранения. Используйте антресоли, мебель до потолка, хранение в диване и кровати и пр.
- Приобретая небольшое жилье, нужно быть готовым к компромиссам.
Выбирайте правильные по форме квартиры (квадрат, прямоугольник). Шансы все уместить увеличиваются многократно по сравнению с круглыми и треугольными квартирами,
– отметила Ольга Бондарь.
- Помните об эргономике – просчитывайте минимальные расстояния заранее. Это поможет избежать дискомфорта.
- Несмотря на небольшую площадь, не спите на диванах. Выбирайте удобные спальные места.
Обязательно найдите место для удобной кровати / Фото pinterest
- Продумайте планировку еще до покупки квартиры. Это поможет уместить все необходимое.
Не мудрите с дизайном. Чем проще – тем лучше,
– резюмировала дизайнер интерьера.