Як все зручно розмістити в маленькій квартирі: лайфхаки, яких ви не знали

Компактне житло користується високим попитом серед молодих пар та сімей. Однак воно вимагає грамотного планування та оформлення.
Для того щоб розмістити все необхідне у невеликій квартирі, можна скористатися цікавими лайфхаками. Ними поділилася дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар.
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Лайфхаки для маленьких квартир
- Кількість приміщень має відповідати кількості вікон. Якщо у квартирі два вікна, а потрібно три кімнати (кухня, спальня та дитяча), краще, щоб без вікна була кухня, аніж житлові кімнати.
- Площа житлової кімнати повинна становити не менше 8 квадратних метрів на одну людину чи 10 квадратних метрів на двох.
- Дитині слід віддати кімнату більшою площею. Це пов'язано з тим, що їй потрібні зони сну, навчання, гри й зберігання.
- Якщо ви робите кухню-вітальню на площі менше, ніж 15 квадратних метрів, вирішіть, якою зоною ви готові пожертвувати – кухнею, їдальнею чи вітальнею.
- Для зручної гардеробної потрібно не менше, ніж 3 квадратних метри. При цьому найзручніша форма – П-подібна.
У компактному житлі потрібно продумати всі дрібниці / Фото pinterest
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- Запорука зручності маленької квартири – приховані місця для зберігання. Використовуйте антресолі, меблі до стелі, зберігання в дивані й ліжку та ін.
- Купуючи невелике житло, потрібно бути готовим до компромісів.
Вибирайте правильні за формою квартири (квадрат, прямокутник). Шанси все вмістити збільшуються в кілька разів у порівнянні з круглими й трикутними квартирами,
– зазначила Ольга Бондар.
- Пам'ятайте про ергономіку – прорахуйте мінімальну відстань заздалегідь. Це допоможе уникнути дискомфорту.
- Не дивлячись на невелику площу, не спіть на диванах. Вибирайте зручні спальні місця.
Обов'язково знайдіть місце для зручного ліжка / Фото pinterest
- Продумайте планування ще до купівлі квартири. Це допоможе вмістити все необхідне.
Не мудруйте з дизайном. Чим простіше – тим краще,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.