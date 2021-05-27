Коли будинок вже готовий, потрібно зареєструвати право власності на квартиру. Як це правильно зробити – розповіли у Міністерстві юстиції України.

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Коли всі необхідні дозвільні документи вже оформлені, а будівництво житла завершене – господарю нерухомості необхідно подбати про офіціалізацію свого статусу власника. Для цього потрібно спланувати похід до найближчого реєстратора чи нотаріуса, взявши із собою паспорт або ідентифікаційний код, а також документ, що підтверджує сплату/звільнення від сплати (у випадку його наявності) адміністративного збору за державну реєстрацію прав,

– зазначили у Мін'юсті.

Які документи потрібні

Документ, який засвідчує введення в експлуатацію об'єкта нерухомості.

Важливо! Документ не вимагається, якщо реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі дозвільних документів (до 6 липня 2020 року), або ж у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, уточнили у Міністерстві.

Технічний паспорт на квартиру.

на квартиру. Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на житло (якщо йдеться про реєстрацію майна, яка буде у спільній частковій власності).

Для реєстрації права власності потрібен пакет документів / Фото 24 канал

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Документ, який підтверджує присвоєння поштової адреси об'єкту.

Він не вимагається у двох випадках:

Якщо державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У такому разі заявник в поданій заяві обов'язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, за яким державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об'єкт, для подальшого відображення таких відомостей як адреси об’єкта нерухомого майна,

– зазначили у Мін'юсті.

У випадку, якщо адресу присвоєно під час реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес та вказана у документі, що засвідчує введення об'єкту в експлуатацію.

У Мін'юсті назвали перелік необхідних документів / Фото 24 канал