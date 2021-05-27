Коли будинок вже готовий, потрібно зареєструвати право власності на квартиру. Як це правильно зробити – розповіли у Міністерстві юстиції України.
Важливо Проводка у новобудові: чи потрібно її міняти та що варто знати
Коли всі необхідні дозвільні документи вже оформлені, а будівництво житла завершене – господарю нерухомості необхідно подбати про офіціалізацію свого статусу власника. Для цього потрібно спланувати похід до найближчого реєстратора чи нотаріуса, взявши із собою паспорт або ідентифікаційний код, а також документ, що підтверджує сплату/звільнення від сплати (у випадку його наявності) адміністративного збору за державну реєстрацію прав,
– зазначили у Мін'юсті.
Які документи потрібні
- Документ, який засвідчує введення в експлуатацію об'єкта нерухомості.
- Технічний паспорт на квартиру.
- Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на житло (якщо йдеться про реєстрацію майна, яка буде у спільній частковій власності).
Для реєстрації права власності потрібен пакет документів / Фото 24 канал
Цікаво Покупці навіть не торгуються: що відбувається на ринку нерухомості в Україні
- Документ, який підтверджує присвоєння поштової адреси об'єкту.
Він не вимагається у двох випадках:
- Якщо державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
У такому разі заявник в поданій заяві обов'язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки, за яким державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об'єкт, для подальшого відображення таких відомостей як адреси об’єкта нерухомого майна,
– зазначили у Мін'юсті.
- У випадку, якщо адресу присвоєно під час реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес та вказана у документі, що засвідчує введення об'єкту в експлуатацію.
У Мін'юсті назвали перелік необхідних документів / Фото 24 канал
- Договір про спільну діяльність або договір простого товариства (якщо реєструється об'єкт, який будувався у результаті спільної діяльності).