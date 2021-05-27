Когда дом уже готов, нужно зарегистрировать право собственности на квартиру. Как это правильно сделать – рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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Когда все необходимые разрешительные документы уже оформлены, а строительство жилья завершено – хозяину недвижимости необходимо позаботиться об официализации своего статуса владельца. Для этого нужно спланировать поход к ближайшему регистратору или нотариусу, взяв с собой паспорт или идентификационный код, а также документ, подтверждающий уплату/освобождение от уплаты (в случае его наличия) административного сбора за государственную регистрацию прав,

– отметили в Минюсте.

Какие документы нужны

Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.

Важно! Документ не требуется, если регистрация такого документа осуществлялась в Едином реестре разрешительных документов (до 6 июля 2020 года), или же в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, уточнили в Министерстве.

Технический паспорт на квартиру.

на квартиру. Письменное заявление или договор совладельцев о распределении долей в общей собственности на жилье (если речь идет о регистрации имущества, которое будет в общей долевой собственности).

Для регистрации права собственности нужен пакет документов / Фото 24 канал

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Документ, подтверждающий присвоение почтового адреса объекту.

Он не требуется в двух случаях:

Если государственная регистрация права собственности проводится на индивидуальный (усадебный) жилой дом, садовый, дачный дом, построенный на земельном участке, право собственности на которое зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В таком случае заявитель в поданном заявлении обязательно указывает сведения о кадастровом номере соответствующего земельного участка, по которому государственным регистратором получаются сведения Государственного земельного кадастра с целью установления места расположения земельного участка, на котором построен соответствующий объект, для последующего отображения таких сведений как адрес объекта недвижимого имущества,

– пояснили в Минюсте.

В случае, если адрес присвоен при реализации экспериментального проекта по присвоению адресов и указан в документе, удостоверяющем введение объекта в эксплуатацию.

В Минюсте назвали перечень необходимых документов / Фото 24 канал