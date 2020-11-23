Оформлення спальні – питання, яке виникає у кожного в процесі ремонту. Цю кімнату хочеться зробити ідеальною, адже вона призначена для відпочинку.

Як організувати комфортну та затишну спальну кімнату, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова у своєму Instagram.

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Для спальні вибирайте кімнату, що знаходиться подалі від галасливих приміщень: кухні, вітальні передпокою, де навіть вночі триває активна діяльність домочадців! І ще – не прагніть використовувати відразу всі модні тренди і закони фен-шуй, адже головне, щоб була створена комфортна обстановка для відпочинку! – зазначила Дронова.

Як створити ідеальну спальню

За словами дизайнерки інтер'єру, щоб організувати ідеальну спальню, важливі 4 кроки:

Планування і розстановка меблів

У спальні головний об'єкт – ліжко. Його необхідно поставити так, щоб при відкритті дверей погляд не падав на спальне місце. Рішення, чи потрібні тумбочки, повинні приймати власники, але важливо врахувати, що якщо їх не буде, на підлозі може утворитися склад, де будуть необхідні предмети (телефони, вода, книги та ін.).

Ліжко – головний предмет спальні / Фото design-homes

Шафа чи гардеробна

Якщо місце дозволяє, у спальні варто зробити гардеробну. Якщо ж площа обмежена – підійдуть стелаж і комод, в яких буде зберігатися спальне приладдя і особисті речі.

Гардеробна – відмінне рішення для спальні / Фото design-homes

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Освітлення

За словами Дронової, це – ключ до створення атмосфери. Вона рекомендує продумати кілька варіантів освітлення.

У спальні взагалі можна обійтися без люстри, замінивши її на декоративне led-підсвічування і кілька вбудованих світильників або бра, якщо любите читати перед сном, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

Освітлення у спальні має бути різноманітним / Фото design-homes

Палітра кольорів

Спальня у ніжних пастельних відтінках стане комфортною і затишною. Якщо ви хочете контрастів – додайте 2-3 яскравих акценти. Це можуть бути подушки, пледи, штори. Перевага у тому, що ці предмети завжди можна замінити, що дозволить створити спальні новий образ.

Спальня у пастельних відтінках завжди буде комфортною і затишною / Фото design-homes

Чи потрібен у спальні телевізор? Моя думка, для ТБ краще знайти місце у вітальні. Але кому як зручно! – резюмувала Вікторія Дронова.