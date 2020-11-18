Плануючи ремонт і оформляючи інтер'єр квартири або будинку, необхідно відразу обміркувати, наскільки результат буде зручний і практичний під час прибирання.

Що врахувати під час оформлення інтер'єру, щоб рідше робити прибирання, розповідає Нерухомість 24.

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Стиль

Для того щоб рідше прибирати – вибирайте стиль, який передбачає мінімум декору і дрібних предметів. Це спростить догляд за кімнатою, адже вам не потрібно буде регулярно протирати кожну з цих речей.

Мінімалізм в інтер'єрі спростить прибирання / Фото pufikhomes

Матеріали

Вибирайте практичні матеріали, які або ж не брудняться, або легко очищаються: вологостійка фарба, шпалери, що миються, керамічна плитка. Розгляньте поверхні з візерунками і принтами – вони не такі мазкі, як однотонні.

Практичні матеріали полегшать побут / Фото ivd

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Поверхні

Глянцеві фасади, дзеркальні поверхні і скляні вставки в меблях і дверях змусять вас робити прибирання регулярно, оскільки на них залишаються і відбитки пальців, і пил, і бруд, і розводи.

Палітра кольорів

Колір меблів має важливе значення. Наприклад, на темних відтінках пил дуже видно, і прибирання буде потрібно часто. На світлих поверхнях (наприклад, білому дубе) не буде видно ні пилу, ні бруду, ні розводів.

Вибирайте світлі меблі – вони практичні у побуті / Фото topdom

Стеля

Найпрактичніший варіант із сучасних рішень – гладка натяжна стеля. Її можна мити, тому якщо вона і забрудниться, проблемою це не стане.