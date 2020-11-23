Облаштовуючи спальню, одне з головних питань – яку ліжке вибрати. Адже це те місце, від якого буде залежати враження від всієї кімнати.

Які переваги у ліжок на ніжках і без, пояснила дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.

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Ліжко перестало бути тільки зручністю для сну, і стало одним з акцентів інтер'єру спальні, – зазначила Ільяшенко.

Ліжко на ніжках: які переваги і недоліки

зручно прибирати пил під ліжком;

величезний вибір моделей;

виглядає невагомим в інтер'єрі.

Недолік ліжка на ніжках – низька вантажопідйомність спального місця.

Ліжко на ніжках виглядає легко і стильно / Фото ivd

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Ліжко без ніжок: плюси

міцна конструкція;

ємне місце для зберігання;

наявність моделей без дна, але з підйомним механізмом;

різна вантажопідйомність спального місця.

Ліжка без ніжок міцніші, але виглядають масивніше / Фото krovati-i-divany

З мінусів – конструкція може бути масивнішою і важчою, хоча, якщо ви не плануєте переставляти її, то це навряд чи мінус, – пояснила Ільяшенко.

Вибір ліжка залежить від стилю приміщення і особистих переваг​ / Фото roomester