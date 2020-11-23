На ніжках чи без: яке ліжко вибрати для спальні
Облаштовуючи спальню, одне з головних питань – яку ліжке вибрати. Адже це те місце, від якого буде залежати враження від всієї кімнати.
Які переваги у ліжок на ніжках і без, пояснила дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.
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Ліжко перестало бути тільки зручністю для сну, і стало одним з акцентів інтер'єру спальні, – зазначила Ільяшенко.
Ліжко на ніжках: які переваги і недоліки
- зручно прибирати пил під ліжком;
- величезний вибір моделей;
- виглядає невагомим в інтер'єрі.
Недолік ліжка на ніжках – низька вантажопідйомність спального місця.
Ліжко на ніжках виглядає легко і стильно / Фото ivd
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Ліжко без ніжок: плюси
- міцна конструкція;
- ємне місце для зберігання;
- наявність моделей без дна, але з підйомним механізмом;
- різна вантажопідйомність спального місця.
Ліжка без ніжок міцніші, але виглядають масивніше / Фото krovati-i-divany
З мінусів – конструкція може бути масивнішою і важчою, хоча, якщо ви не плануєте переставляти її, то це навряд чи мінус, – пояснила Ільяшенко.
Вибір ліжка залежить від стилю приміщення і особистих переваг / Фото roomester
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