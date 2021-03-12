Як "прокачати" кухню: 3 простих лайфхаки

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
У будь-якій квартирі або будинку кухня повинна бути максимально практичною, зручною і комфортною.
Які способи допоможуть зробити ідеальну кухню – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Я знаю, як вичавити з вашої кухні максимум практичності і зручності. Із задоволенням поділюся з вами знаннями,
– зазначила Пашковська.
Дизайнерка інтер'єру рекомендує не втрачати корисну вертикальну площу, а використати її для зберігання побутових приладів та іншого начиння. Крім того, такий варіант візуально піднімає стелі і стильно виглядає в інтер'єрі.
Кухня під стелю – це модно і стильно / Фото dizayndomaПорада: якщо ви хочете повітряну кухню, Пашковська рекомендує відмовитися від верхніх шаф.
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Відмінним варіантом для підсвічування є світлодіодні світильники під навісними шафами. Таке рішення також є зручним підсвічуванням стільниці і створить більш затишну атмосферу в інтер'єрі.
Обов'язково зробіть підсвічування на кухні / Фото pinterest
Заздалегідь необхідно спланувати розташування і кількість розеток на кухні. Їх має вистачити під кожен побутовий прилад.
Обов'язково подумайте, де будете розміщувати чайник, а де користуватися блендером,
– резюмувала Анна Пашковська.