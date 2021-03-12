Як "прокачати" кухню: 3 простих лайфхаки

У будь-якій квартирі або будинку кухня повинна бути максимально практичною, зручною і комфортною.

Які способи допоможуть зробити ідеальну кухню – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Я знаю, як вичавити з вашої кухні максимум практичності і зручності. Із задоволенням поділюся з вами знаннями,

– зазначила Пашковська.

3 поради для "прокачування" кухні

1. Верхні шафки до стелі

Дизайнерка інтер'єру рекомендує не втрачати корисну вертикальну площу, а використати її для зберігання побутових приладів та іншого начиння. Крім того, такий варіант візуально піднімає стелі і стильно виглядає в інтер'єрі.

Кухня під стелю – це модно і стильно / Фото dizayndoma

якщо ви хочете повітряну кухню, Пашковська рекомендує відмовитися від верхніх шаф.

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2. Підсвічування робочої поверхні

Відмінним варіантом для підсвічування є світлодіодні світильники під навісними шафами. Таке рішення також є зручним підсвічуванням стільниці і створить більш затишну атмосферу в інтер'єрі.

Обов'язково зробіть підсвічування на кухні​ / Фото pinterest

3. Розетки

Заздалегідь необхідно спланувати розташування і кількість розеток на кухні. Їх має вистачити під кожен побутовий прилад.

Обов'язково подумайте, де будете розміщувати чайник, а де користуватися блендером,

– резюмувала Анна Пашковська.