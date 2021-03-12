Вибір фарби для квартири і будинку: факти від дизайнерки інтер'єру
Кожен власник, який підбирає фарбу для ремонту у квартирі чи будинку, задається питанням, як це зробити правильно.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Про те, на що звернути увагу і що врахувати при виборі фарби, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Як правильно обрати фарбу для житла
Факт №1
Не варто вибирати фарбу за колорувальником від виробника. Поліграфія дуже відрізняється від того, що ви отримаєте у результаті. Робіть натуральні викраси.
Факт №2
Фарба розрізняється за класами стійкості. Це і є тим критерієм, за яким обирається фарба в різні приміщення. Потрібно пам'ятати, якщо ви обираєте білу фарбу для стін і стелі, то її варто брати однакову (навіть якщо ви не плануєте часто мити стелю), тому що ступінь білизни (навіть одного виробника) відрізняється у кожного класу фарби.
Вибираючи фарбу, потрібно врахувати кілька нюансів / Фото legko
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Факт №3
Фарби мають свою ступінь блиску або глибину матовості. Наприклад, глянцева підкреслює усі погрішності та дефекти стін. Напівглянцева – має гарну стійкість до миття.
Якщо ж ви вирішите помити ганчіркою з ворсом глибоматову фарбу – то з часом вона буде ставати глянцевою і швидше за все на ній будуть залишатися сліди,
– пояснила Наталя Руснак.
Факт №4
Не можна купити білу фарбу і додати до неї пігмент. За словами дизайнерки інтер'єру, краще робити це у професійних салонах. Так ви будете впевнені у кінцевому результаті.
Факт №5
Для фарб існують різні бази (для темних і світлих відтінків). Чим темніша база – тим більше зменшується укривиста здатність фарби.
Факт №6
Руснак розповіла, що фарби мають свою стандартизацію за кількістю речовин, які випаровуються. Крім того, не усі фарби мають відповідний європейський стандарт якості.
Факт №7
Екологічні фарби не мають стійкості до миття. При їхньому використанні, стіни будуть дихати, але мити їх не можна.
Факт №8
Є фарби з актигрибковим ефектом, які підходять для вологих приміщень. Їх можна використовувати для ванних кімнат та туалетів.
Факт №9
Наполегливо не рекомендую йти у мас-маркет і купувати готовий тонований варіант. Краще оберіть спеціалізовані магазини, де вам запропонують конкретне вирішення вашого питання,
– резюмувала Наталя Руснак.
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