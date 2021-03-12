В любой квартире или доме кухня должна быть максимально практичной, удобной и комфортной.

Какие способы помогут сделать идеальную кухню – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Я знаю, как выжать из вашей кухни максимум практичности и удобства. С удовольствием поделюсь с вами знаниями,

– отметила Пашковская.

3 совета для "прокачки" кухни

1. Верхние шкафчики до потолка

Дизайнер интерьера рекомендует не терять полезную вертикальную площадь, а использовать ее для хранения бытовых приборов и прочей утвари. Кроме того, такой вариант визуально поднимает потолки и стильно смотрится в интерьере.

Кухня под потолок – это модно и стильно / Фото dizayndoma

Совет: если вы хотите воздушную кухню, Пашковская рекомендует отказаться от верхних шкафов.

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2. Подсветка рабочей поверхности

Отличным вариантом для подсветки являются светодиодные светильники под навесными шкафами. Такое решение также является удобной подсветкой столешницы и создаст более уютную атмосферу в интерьере.

Обязательно сделайте подсветку на кухне / Фото pinterest

3. Розетки

Заранее необходимо спланировать расположение и количество розеток на кухне. Их должно хватить под каждый бытовой прибор.

Обязательно подумайте, где будете размещать чайник, а где пользоваться блендером,

– резюмировала Анна Пашковская.