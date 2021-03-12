Как "прокачать" кухню: 3 простых лайфхака
В любой квартире или доме кухня должна быть максимально практичной, удобной и комфортной.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Какие способы помогут сделать идеальную кухню – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Я знаю, как выжать из вашей кухни максимум практичности и удобства. С удовольствием поделюсь с вами знаниями,
– отметила Пашковская.
3 совета для "прокачки" кухни
1. Верхние шкафчики до потолка
Дизайнер интерьера рекомендует не терять полезную вертикальную площадь, а использовать ее для хранения бытовых приборов и прочей утвари. Кроме того, такой вариант визуально поднимает потолки и стильно смотрится в интерьере.
Кухня под потолок – это модно и стильно / Фото dizayndoma
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2. Подсветка рабочей поверхности
Отличным вариантом для подсветки являются светодиодные светильники под навесными шкафами. Такое решение также является удобной подсветкой столешницы и создаст более уютную атмосферу в интерьере.
Обязательно сделайте подсветку на кухне / Фото pinterest
3. Розетки
Заранее необходимо спланировать расположение и количество розеток на кухне. Их должно хватить под каждый бытовой прибор.
Обязательно подумайте, где будете размещать чайник, а где пользоваться блендером,
– резюмировала Анна Пашковская.
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