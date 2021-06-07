Як зробити нежитлове приміщення житловим: деталі, нюанси та документи

Житловим вважається будь-яке приміщення, яке підходить для життя людини відповідно до українського законодавства. Зокрема, це регламентується Державними будівельними нормами.
Для того щоб перевести нежитлове приміщення у житлове, необхідно виконати кілька умов та зібрати пакет документів. Детальніше розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
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Умови
Для того щоб перевести приміщення з нежитлового у житлове, воно повинно мати:
- стелі висотою від 2,5 метра;
- площу санвузла від 3,8 метра;
- обладнання вентиляцією;
- підключення до комунальних послуг.
Також є інші вимоги, які стосуються технічних моментів: рівня шуму, електромагнітних полів, вібрації, санітарних і гігієнічних норм та ін.
Відповідно, житловий фонд – це всі приміщення, у яких, згідно з нормами закону, може проживати людина. Сюди належать усі форми власності й типи приміщень: від звичайних квартир до гуртожитків, готелів і навіть будинків для людей похилого віку. Під час здачі об'єкта після будівництва всі вони проходять перевірку профільними органами й комісіями та визнаються придатними для життя,
– пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
ЖК Nordica Residence / Фото rielНайчастіше перевести у житловий фонд прагнуть студію, апартаменти або ж майстерню. Вони можуть розташовуватися у ЖК, але за документами бути нежитловим приміщенням. Для того щоб його правильно оформити, доведеться зібрати пакет документів.
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Як офіційно зробити нежитлове приміщення житловим
Якщо приміщення відповідає усім необхідним вимогам, можна офіційно зробити його житловим. Для цього потрібні:
- заява про зміну цільового призначення;
- копія документа, яким балансоутримувач повідомлений про переведення в інший фонд;
- копія паспорта та ІПН власника нерухомості;
- копія документів для підтвердження прав на володіння об'єктом;
- копія техпаспорта приміщення та план усього поверху;
- якщо планується перепланування – проєкт робіт;
- фотографії.
Відзначимо два нюанси. По-перше, термін розгляду документів займає приблизно два місяці. По-друге, список документів може відрізнятися в різних містах України. Це залежить від генерального плану міста та планування забудови,
– додали у РІЕЛ.
ЖК Forward / Фото riel
Чому можуть відмовити
Іноді трапляються відмови у проханні перевести нежитлове приміщення у житлове. Найчастіше це пов'язано з тим, що об'єкт не відповідає вимогам. У разі відмови потрібно отримати дозвіл на реконструкцію нерухомості, оформити новий технічний паспорт, отримати ще раз право власності.Зверніть увагу! У разі відмови в реконструкції – перехід у житловий фонд неможливий. Наприклад, це може стосуватися підвальних приміщень.
Нежитлові приміщення у новобудовах: що потрібно знати
У нових будинках можна постраждати через нечесність забудовника. У таких випадках під виглядом житлової квартири продають нежитлові приміщення. Переведення їх у потрібний фонд може зайняти певний час або взагалі виявитися неможливим,
– попередили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
Як перевірити житлове приміщення:
- у документах має бути зазначено, що це квартира або кімната;
- якщо вказано, що приміщення є апартаментами, студією чи смартквартирою, скоріш за все, воно нежитлове;
- перевірити листа зі схваленням від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.